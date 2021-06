Score de football de l’UEFA Euro 2020 et mises à jour en direct Italie contre Pays de Galles et Suisse contre Turquie

Italie vs Pays de Galles

Ayant également écrasé la Turquie lors du match d’ouverture du tournoi, l’Italie n’a besoin que d’un match nul pour garantir la première place du groupe A.

Les Azzurri sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ils jouent avec tellement d’entrain et d’audace que c’est arrivé au point où c’est devenu contagieux.

Ainsi, même si l’entraîneur Roberto Mancini devrait mettre au repos plusieurs titulaires des deux premiers matches – les deux victoires 3-0 – les réserves sont tout aussi impatientes de mener à bien le jeu offensif fluide de l’Italie.

Le Pays de Galles, qui compte quatre points, peut se qualifier pour les huitièmes de finale avec un match nul ou si la Suisse ne parvient pas à battre la Turquie dans l’autre match de groupe.

Suisse vs Turquie

Avec les deux équipes dans une situation incontournable, le match de la Suisse contre la Turquie dimanche pourrait bien se transformer en un festival de football offensif. Un match nul ne leur est d’aucune utilité car ils tentent de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Et plus la marge de victoire est grande, mieux c’est.

Une victoire donnerait à la Suisse quatre points dans le groupe A et une bonne chance de se qualifier comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place – ou même de surpasser le Pays de Galles, deuxième. Cependant, une différence de buts de moins-3 entraîne le Suisse vers le bas. En fonction des résultats dans les autres groupes, une victoire d’un but contre la Turquie pourrait ne pas suffire.

La Turquie a perdu ses deux matches d’ouverture sans marquer de but, et l’entraîneur Senol Guneş a déclaré que l’équipe avait désormais besoin de « miracles » pour se qualifier. Une place dans les 16 derniers est encore possible, mais il faudrait une grosse victoire sur les Suisses pour renverser une différence de buts de moins-5 et pour que les résultats ailleurs soient dans le sens de la Turquie.

