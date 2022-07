Scopia Capital pousse à un examen stratégique chez Verra Mobility. Voici pourquoi il s’agit d’une demande inhabituelle

Commentaire d’activiste : Scopia n’est pas historiquement un investisseur activiste. Cependant, l’investisseur activiste Jerome Lande (de Coppersmith Capital et avant cela, MMI Investments) a intégré ses opérations à Scopia dans le but d’exploiter un portefeuille activiste au sein de Scopia et de donner des conseils et un soutien aux activistes sur le portefeuille plus large de Scopia, qui est un portefeuille traditionnel à long terme. fonds court. Sur les huit dépôts 13D antérieurs de Scopia, trois concernaient des entreprises du secteur des technologies de l’information, et ils avaient un rendement moyen de 79,65 % pour ces situations contre 40,87 % pour le S&P 500 sur la même période.

Il s’agit d’une campagne militante quelque peu déroutante, à court terme et inutile. C’est déroutant parce que la lettre de Scopia se lit pour la plupart comme un article de marketing d’entreprise, expliquant en détail à quel point Scopia pense que les affaires de Verra sont formidables. Scopia note que la société a un profil financier solide avec plus de 90 % de revenus récurrents, un TCAC de revenus de services organiques sur 5 ans d’environ 20 %, des marges d’EBITDA d’environ 45 % à 50 %, des douves concurrentielles durables, une faible intensité de capital et un flux de trésorerie disponible élevé. génération. Ils détaillent plusieurs tendances séculaires sous-jacentes, qui devraient soutenir la croissance des revenus dans le segment des services commerciaux à moyen terme, notamment l’augmentation du péage sans numéraire, l’augmentation de la demande d’autoroutes à péage, la tarification de la congestion, le passage des transports en commun aux véhicules personnels et l’augmentation des taux d’utilisation des transpondeurs. Dans le segment des solutions gouvernementales, Scopia souligne les opportunités d’expansion géographique et l’attention croissante portée aux zones de vitesse des écoles et aux caméras des autobus scolaires qui devraient générer plus que les objectifs de croissance à un chiffre bas à moyen de l’entreprise – l’activité est actuellement supérieure de 119 % ses niveaux de revenus de 2019 avec des opportunités de hausse supplémentaires. De plus, ils voient un potentiel de croissance pour le segment des solutions gouvernementales qui peut provenir du projet de loi fédéral sur les infrastructures qui a alloué 2,7 milliards de dollars pour accroître la sécurité routière et l’installation par la ville de New York de caméras d’application automatisées supplémentaires. Cela seul est étrange pour une lettre d’activiste, mais cela devient plus déroutant lorsqu’ils affirment que la Verra se négocie avec un rabais énorme mais n’offrent aucune raison ou identifient des problèmes chroniques avec l’entreprise. Il est complètement dépourvu de tout examen opérationnel ou suggestion, et leur seule solution pour combler l’écart d’évaluation est de vendre l’entreprise.

C’est à court terme, non seulement parce qu’ils offrent un catalyseur à court terme, mais parce que, selon leurs propres mots, Scopia ne fait preuve d’aucune patience et ne donne pas à la direction de temps réel pour exécuter son plan d’affaires (“Nous ne sommes pas les seuls à penser que 2022 est une année de “mise en place ou de fermeture” pour la société…”, a déclaré Lande dans la lettre. Il a ajouté plus tard : “Nous sommes à la moitié de l’année et la société n’a pas fait de progrès significatifs dans la clôture de l’évaluation. écart…”).

Il y a trois raisons pour lesquelles cela n’est pas nécessaire. Premièrement, Verra n’a pas sous-performé les marchés. Deuxièmement, Scopia est en hausse de 29% sur son investissement en deux ans. Enfin, depuis le début de cette année (seulement 7,5 mois), Verra a eu un investisseur activiste à son conseil d’administration – Sarah Farrell d’Inclusive Capital – qui a fait certaines des mêmes suggestions que Scopia mentionne, comme l’expansion en Europe. Apparemment, Scopia ne se contente pas de l’activisme à plus long terme axé sur la gouvernance pour lequel Inclusive est connu.

À notre avis, il s’agit davantage d’une lettre aux acquéreurs potentiels qu’une lettre constructive à la direction. Scopia espère obtenir une bosse à leur retour sous la forme d’une acquisition au lieu de siéger au conseil d’administration et de créer de la valeur sur le long terme comme Inclusive est en train de le faire.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.