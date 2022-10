Scootez gratuitement le jour des élections à Kelowna – Kelowna Capital News

Aucun frais pour les scooters et vélos électriques Lime le 15 octobre

Les élections municipales ont lieu le 15 octobre et il est plus facile de se rendre aux urnes pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone.

Lime, qui propose des scooters et des vélos électriques dans tout Kelowna, propose des trajets gratuits le jour des élections dans le cadre de son programme Lime to the Polls.

Le programme a été offert pour la première fois au sud de la frontière en 2018 et étendu au Canada pour les élections fédérales de 2021.

Pour rouler gratuitement, utilisez simplement le code promotionnel BCVOTES2022 pour obtenir une paire de trajets gratuits le 15 octobre pendant 30 minutes maximum.

À l’extérieur de Kelowna, la promotion est offerte à Vancouver et à Richmond.

