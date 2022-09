Scooter’s Coffee à Princeton organise une grande ouverture – Shaw Local

Scooter’s Coffee, situé au 15 East Century Drive à Princeton, a tenu sa cérémonie d’inauguration et d’inauguration vendredi pour le service au volant.

Les travailleurs de Scooter, les représentants de la chambre de commerce, les fonctionnaires de la ville et divers membres du public étaient présents pour accueillir officiellement le nouvel emplacement de la chaîne de café.

Scooter’s Coffee a été fondé en 1998 par Don et Linda Eckles à Bellevue, Nebraska. Depuis sa création, Scooter’s s’est étendu pour inclure plus de 450 emplacements dans 26 États à travers le pays.

Grâce à l’engagement de l’entreprise à construire de nouveaux magasins dans plus de 30 États, Scooter prévoit d’ouvrir de nombreux emplacements supplémentaires en 2022 et au-delà.

La direction de Scooter a déclaré que depuis qu’ils ont commencé à servir les clients à Princeton, ils ont été accueillis avec un flux constant d’affaires.

Les clients de Scooter’s Coffee peuvent visiter le drive through et également commander via l’application mobile Scooter’s Coffee.

Avec l’application, les clients peuvent personnaliser leurs boissons, payer à l’avance et opter pour une prise en charge rapide dans la voie de passage. Les clients recevront également des « sourires » pour chaque dollar dépensé, qui peuvent être utilisés pour des boissons gratuites.

Scooter’s Coffee à Princeton est ouvert de 5 h 30 à 20 h du lundi au vendredi et de 6 h à 20 h les samedis et dimanches.