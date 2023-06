Scooter, un chinois à crête, est sacré chien le plus laid du monde

Linda Elmquist, de Tucson, Arizona, a souri largement en tenant son petit chien en l’air. Enfin, Scooter a été reconnu pour ses meilleures qualités vendredi puisqu’il a reçu le titre de chien le plus laid du monde.

Le concours, organisé dans le cadre de la foire Sonoma-Marin à Petaluma, en Californie, au cours des 50 dernières années, est un événement de renommée mondiale qui promeut l’adoption de chiens et présente des canines extraordinaires qui ont défié l’adversité – et célèbrent leurs imperfections.

Scooter, un Chinois à crête avec des cheveux clairsemés, une queue en forme de rat et une langue qui ne tient tout simplement pas dans sa bouche, a certainement surmonté des défis au cours de ses sept années. Alors qu’il n’était qu’un chiot, un éleveur a amené Scooter au contrôle des animaux à Tucson pour le faire euthanasier. Il était né avec les pattes postérieures tournées vers l’arrière, une condition qui semblait le rendre certain qu’il ne marcherait jamais.

Un sauveteur l’a ramené chez lui pour lui donner « une chance de trouver un bon foyer et une vie assez normale », lit-on dans la biographie de Scooter.

Avec l’aide d’une thérapie et d’un chariot spécialisé, Scooter est capable de marcher et « n’a aucune idée qu’il est différent des autres chiens », dit sa biographie.

« Je suis ravi et incroyablement fier que Scooter ait été couronné vainqueur du concours du chien le plus laid du monde », a déclaré Elmquist, le propriétaire de Scooter, dans un communiqué. « Malgré les défis auxquels il a été confronté avec ses pattes arrière déformées, Scooter a défié tous les pronostics et nous a montré le vrai sens de la résilience et de la détermination. »

Prince, propriété d’Aimee Hoffman, monte sur scène lors du concours annuel du chien le plus laid du monde à la foire de Sonoma-Marin à Petaluma, en Californie. Photographie : Philip Pacheco/AFP/Getty Images

C’est cette détermination qui a donné à Scooter l’avantage sur les autres concurrents, y compris Prince, un mélange de chow chow avec un visage froissé et une oreille tombante, et Wild Thang, un pékinois qui semblait être plus une perruque de marche luxueuse qu’un chiot.

Wild Thang, un pékinois de 7 ans, a participé quatre fois au concours du chien le plus laid du monde. Photographie : John G Mabanglo/EPA

Le concours a commencé dans les années 1970 lorsque Ross Smith, membre de la Old Adobe Association de Petaluma, cherchait un moyen de collecter des fonds. Après que le défilé d’animaux ait été remplacé par un concours de chiens, Smith a suggéré un concours de chiens laids. L’idée est restée et le concours a survécu, contrairement aux expositions canines qui mettent en valeur des compétences ou un pedigree particuliers.

Les anciens gagnants ont inclus Scamp the Tramp en 2019, un cabot aux yeux d’insectes et aux cheveux emmêlés; Quasi Modo en 2015, un mélange de berger et de pit-bull dont les anomalies congénitales de la colonne vertébrale l’ont laissée bossue; et Walle, un mélange beagle, bassett, boxer qui, selon un juge en 2013, avait l’air d’avoir été « photoshoppé » ensemble à partir de plusieurs chiens différents. Mais les Chinois à crête se sont révélés être la race à battre, remportant le titre au moins 10 fois depuis 2000.

Vendredi, Scooter a rendu sa race fière, remportant le cœur des juges et le premier prix de 1 500 $ et un trophée.