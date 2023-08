Scooter Braun réagit à la rupture des liens entre ses clients – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Scooter braun, 42 ans, a rompu son silence sur les récentes nouvelles selon lesquelles plusieurs de ses clients ont cessé de travailler avec lui en publiant une déclaration officielle le mardi 22 août. Bien qu’il n’ait pas dit si les rumeurs étaient factuelles ou non, il a fait une blague, jouant sur les nombreuses rumeurs. « Dernières nouvelles… Je ne me gère plus », a-t-il tweeté. Avec les nombreux rapports de clients abandonnant Scooter, il y a eu un mème populaire d’écriture selon lequel il ne gère plus différentes personnes.

Dernières nouvelles… je ne me gère plus — Scott « Scooter » Braun (@scooterbraun) 22 août 2023

Sa déclaration à ce sujet fait suite à la nouvelle selon laquelle Justin Bieber, Demi Lovatoet Ariana Grande, ont tous coupé les ponts avec Scooter. Justin, 29 ans, aurait mis fin à sa relation professionnelle avec l’homme de 42 ans le 18 août, cependant, des sources proches du hitmaker « Peaches » ont démystifié l’affirmation selon laquelle Divertissement ce soir quelques heures plus tard. « Justin et Scooter travaillent toujours ensemble. Justin ne prend pas de réunions pour chercher une nouvelle direction », a déclaré l’initié du point de vente à l’époque. « Les deux ont récemment travaillé sur quelque chose ensemble. »

À peine trois jours plus tard, Demi, 31 ans, a choisi de mettre fin à sa relation professionnelle avec Scooter, comme l’a confirmé Panneau d’affichage et Variété. Demi a décidé de rompre les liens avec la société SB Projects de Scooter juste un mois avant la sortie de son prochain album qui devrait sortir le 15 septembre. La chanteuse a signé pour la première fois avec la société en 2019 et n’était que l’une des nombreuses sur son impressionnante liste de clients. . Le plus récent à avoir abandonné sa société de gestion était Idina Menzel, selon Le journaliste hollywoodien.

NEWS : Ariana Grande s’est séparée de Scooter Braun en tant que manager. 👀👀 – Matthieu Belloni (@MattBelloni) 21 août 2023

Au milieu de la nouvelle que le joueur de 31 ans ne travaillait plus avec Scooter, Paletc’est Matthieu Belloni est allée sur Twitter le 21 août pour signaler qu’Ariana avait également mis fin à son travail avec Scooter. « NEWS : Ariana Grande s’est séparée de Scooter Braun en tant que manager », écrivait Matthew dans le post à l’époque. Malgré cette affirmation, Ari n’a pas publié de déclaration officielle sur l’actualité au moment d’écrire ces lignes.

Ces trois artistes ne sont pas les seuls A-listers à avoir travaillé avec Scooter, en tant que rappeur Kanye West46 ans, a travaillé avec lui de mars 2016 jusqu’à ce qu’ils se séparent 2,5 ans plus tard, par Panneau d’affichage. À l’époque, une source a déclaré au média musical que la décision de Ye de « quitter le secteur de la musique traditionnelle » était l’une des raisons de leur séparation professionnelle. Le site Web officiel de la société SB Projects indique actuellement leurs talents « passés et présents » comme suit : « Ariana Grande, Haricots à oeil noir, CL, Dan + Shay, Demi Lovato, Idina Menzel, J. Balvin, Justin Bieber, Les coups, Lil Dicky, Tori Kellyet plus. »

Scooter est également célèbre pour l’acquisition Taylor Swift‘s masters lorsque Ithaca Holdings LLC a acquis Big Machine Label Group en 2019. «J’ai appris l’achat de mes masters par Scooter Braun au moment où il a été annoncé au monde. Tout ce à quoi je pouvais penser, c’était à l’intimidation incessante et manipulatrice que j’avais subie de sa part pendant des années », écrivait-elle dans un article sur Tumblr à l’époque. Depuis lors, Taylor a réenregistré un total de quatre de ses six albums qu’elle a enregistrés pendant son temps avec Big Machine. Sa prochaine sortie devrait être 1989 (version de Taylor) devrait sortir en octobre 2023.