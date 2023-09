Scooter Braun partage une citation sur sa « nouvelle vie » après avoir perdu des clients – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Scooter braun42 ans, a semblé faire allusion aux changements majeurs en cours dans sa carrière avec une citation énigmatique qu’il a partagée sur Instagram le 11 septembre. Le célèbre directeur musical a publié plusieurs lignes de l’auteur Brianna WiestLe livre de « The Mountain Is You », qui semble faire référence à l’abandon de Scooter par certains de ses plus gros clients comme Demi Lovato et Ariana Grande. « Votre nouvelle vie va vous coûter votre ancienne », peut-on lire dans cette citation. « Cela va vous coûter votre zone de confort et votre sens de l’orientation. Cela va vous coûter vos relations et vos amis. Cela va vous coûter d’être aimé et compris. Cela n’a pas d’importance. »

« Les gens qui vous sont destinés vont vous rencontrer de l’autre côté », poursuit la citation. « Vous allez construire une nouvelle zone de confort autour des choses qui vous font réellement avancer. Au lieu d’être aimé, vous allez être aimé. Au lieu d’être compris, vous allez être vu. Tout ce que vous allez perdre, c’est ce qui a été construit pour une personne que vous n’êtes plus. Dans sa légende, Scooter a remercié Brianna pour les « mots parfaits » tirés de son livre. Les abonnés de Scooter ont déclaré qu’ils pouvaient également s’identifier à la citation et ont remercié Scooter de l’avoir partagée.

Scooter a fait la une des journaux ces dernières semaines, car des rapports affirment que certains de ses principaux clients, dont Demi, Ariana, Idina Menzelet Carly Rae Jepsen — ont quitté la tête de SB Projects. On a même prétendu que Justin Bieber se séparait de Scooter après 15 ans de collaboration, bien que cela ait été nié. Cependant, un Personnes Le rapport indique que les deux hommes « ne se sont pas parlé depuis près d’un an » et que Scooter n’est pas impliqué dans le prochain album de Justin.

Il y a eu beaucoup de confusion sur ce qui se passe exactement entre Scooter et son entreprise. Des sources ont partagé des rapports contradictoires sur ce qui se passe, l’une d’entre elles révélant Variété que Scooter «implosait» et que «c’est un monde différent depuis la pandémie. Tu ne peux plus être un connard comme ça. Mais une autre source a mentionné que « la vraie histoire » est simplement que Scooter quitte la direction. Au milieu des spéculations, les représentants de Carly Rae Jepsen, Asher Roth, et Bébéjake tous ont confirmé qu’il ne travaillait plus avec eux pour The Associated Press.

Scooter est resté silencieux sur son éventuel changement de carrière, à l’exception d’une brève remarque qu’il a faite sur Twitter. « Dernières nouvelles… Je ne me gère plus », ironise-t-il tweeté à ses partisans le 22 août. Certains des plus grands critiques de Scooter, y compris la majorité des Taylor Swift Les fans ont célébré sa chute sur les réseaux sociaux. Cependant, rien n’a encore été confirmé sur ce qui se passe avec Scooter et son travail.