NEW YORK – Scoot Henderson s’est promené autour du Barclays Center jeudi soir après être devenu n ° 3 au classement général. C’était déjà une nuit qui changeait la vie.

Il a fait « Le Grillé » alors qu’il valsait devant le vestiaire des Brooklyn Nets jusqu’aux caméras en attente de l’équipe des médias sociaux de l’équipe. Il a montré son bling – le «H7» et le «Scoot» incrustés de diamants, avec des scooters et un astéroïde orange dans le design, et le gril dans sa bouche, brillant de ses couleurs et des pierres de naissance de ses sept frères et sœurs. Il put enfin expirer.

Cela avait été une semaine chargée et incertaine avant le repêchage de la NBA. Portland était considéré comme l’un des grands points d’interrogation avant la nuit, avec des spéculations selon lesquelles les Trail Blazers pourraient échanger le choix pour ajouter l’aide d’un vétéran à Damian Lillard, et Henderson ne savait pas où il irait. Alors quand il a appris sa destination, il s’est senti à l’aise.

« J’ai l’impression que tous mes papillons (s’en vont) », a déclaré Henderson L’Athlétisme. « Juste le fait que je sais où je vais, sachant que c’est un super endroit où je vais, et c’est si proche là-bas. Sachez que cela va être de bonnes choses tout autour. Je me sens bien juste parce que ma famille est ici avec moi, tout au long de la route. C’est juste une autre intersection d’un autre commencement.

De son gril glacé à sa veste bling-bling, les liens familiaux de Scoot Henderson sont ancrés dans tout son #NBADraft tenue! 💎 pic.twitter.com/igrWV35hVA – Ligue NBA G (@nbagleague) 22 juin 2023

Les Blazers ont choisi Henderson avec leur meilleur choix au repêchage depuis qu’ils ont pris Greg Oden au n ° 2 en 2007. Ils ont pris Henderson malgré les aveux publics que Lillard voulait de l’aide pour gagner immédiatement, un témoignage du talent d’Henderson. Les dirigeants de la NBA l’ont comparé à John Wall et Russell Westbrook alors qu’il sautait sa dernière année de lycée et d’université pour jouer pour la G League Ignite.

Henderson a même rendu visite aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans cette semaine, alors que rapporté par L’athlétismede Shams Charania. Henderson a déclaré que cette réunion était lui, « jJe m’assurais simplement de ne manquer aucune opportunité ou quoi que ce soit de ce genre.

Mais maintenant que le repêchage est terminé et que le choix a été fait, le joueur de 19 ans est heureux d’être à Portland. Il a une histoire avec Lillard, et il a joué aux côtés de Pooh Jeter de l’Ignite ; Jeter est maintenant le directeur général adjoint de l’équipe de la G League des Blazers.

« J’ai l’impression que Portland était la meilleure situation pour moi », a déclaré Henderson. « … Pooh Jeter est là en ce moment avec la G League et des trucs comme ça, puis j’ai envoyé un texto à Dame il y a deux ans. Tout a bouclé la boucle.

Alors que la ligue attend de voir comment la situation des Blazers avec Lillard évoluera – s’il demandera potentiellement un échange ou achètera cette reconstruction, désormais centrée sur Henderson et Shaedon Sharpe – Henderson a clairement indiqué qu’il voulait jouer avec Lillard.

« Je pense que ce serait formidable d’apprendre de lui, de s’asseoir et d’observer vraiment un grand joueur », a déclaré Henderson. «Surtout juste être si près de lui et y aller. Surtout juste le garde qu’il entrait dans la ligue et comment il était intrépide. Sans peur de personne. Et comment il est entré et a eu un impact sur le jeu à un niveau élevé. Ouais, juste pour apprendre de ça, ce serait génial.

Henderson est désormais l’avenir des Blazers, mais il fait également partie de leur présent. Les Blazers ont Anfernee Simons aux côtés de Lillard dans leur zone arrière de départ, mais Henderson devrait contribuer immédiatement. Les joueurs repêchés haut et avec son talent devraient aider le plus tôt possible.

Henderson a déclaré jeudi soir qu’il était le joueur le plus préparé du repêchage. Cela se verra bientôt, et Henderson a déjà quelques exemples de ce qu’il pourrait faire en tant que recrue.

« Se déplacer sans le ballon », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes que la G League m’a apprises, et être un pro… être toujours prêt. Toujours en préparation. Peu importe quand ma chance se présentera, je serai prêt. Je vais travailler dur, et je vais regarder qui est devant moi, et je vais essayer d’obtenir cette place. Donc, juste être prêt.

(Photo de Scoot Henderson : Evan Yu / NBAE via Getty Images)