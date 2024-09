SCOOP : Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan joueront-ils le duo de méchants dans Spirit, le film de Sandeep Reddy Vanga avec Prabhas ? : Bollywood News

Le réalisateur Sandeep Reddy Vanga Animal est devenu l’un des plus gros blockbusters de Bollywood. Avec Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Rashmika Mandanna, Bobby Deol, Triptii Dimri entre autres, il a annulé tous les calculs du secteur car peu de gens s’attendaient à ce que le film atteigne cette hauteur.

SCOOP : Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan joueront-ils le duo de méchants dans Spirit, le film de Sandeep Reddy Vanga avec Prabhas ?

Maintenant, naturellement, son prochain film Esprit est un film très attendu. Il verra également Vanga faire équipe avec Prabhas pour la première fois. Leur duo et le titre ont déjà fait tourner les têtes. Maintenant, Bollywood Hungama est tombé sur un scoop concernant le film, ce qui ne manquera pas d’augmenter le niveau d’excitation qui l’entoure.

Nous avons appris que Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan ne seront pas seulement les vedettes de Esprit mais ils joueront aussi des méchants. Oui, vous avez bien lu. Ce sera une occasion rare qu’un couple marié dans la vraie vie joue un duo négatif dans le film. Et leur casting avec Prabhas ajoutera certainement une autre couche d’excitation au film.

Jusqu’à présent, Saif et Kareena ont travaillé ensemble dans des films comme LOC Kargil, Omkara, Tashan, Kurbaan et Agent Vinod. Parmi ces films, ils n’ont pas joué dans un couple LOC Kargil et Omkara.

Esprit sera leur sixième sortie ensemble. Le film devrait sortir l’année prochaine.

