SCOOP : Le camée Chulbul Pandey de Salman Khan est retiré de Singham Again – Voici pourquoi les fans ne verront pas le crossover épique : Bollywood News

Les fans qui attendaient un crossover épique de Bajirao Singham et Chulbul Pandey dans Singham encore sont susceptibles d’être déçus car le destin leur a enlevé le plus grand moment de 2024. Alors que Salman Khan était prêt à viser pour son Singham encore camée le lundi 14 octobre 2024, le tournage a été annulé en raison du décès de Baba Siddiqui.

SCOOP : le camée Chulbul Pandey de Salman Khan est retiré de Singham Again – Voici pourquoi les fans ne verront pas le crossover épique

« Le tournage d’une journée devait avoir lieu au Golden Tobacco à Mumbai, cependant, en raison du décès soudain de Baba Siddiqui, le tournage a été annulé. Rohit et Ajay ont alors eu des discussions en interne et ont estimé qu’il serait insensible de demander à Salman Khan de tourner au milieu de toute cette controverse. Le duo faisait une course contre la montre pour soumettre leur film aux censeurs et a décidé de soumettre le film sans l’apparition de Salman Khan », a déclaré une source. Bollywood Hungama.

La source a en outre ajouté qu’il existe une possibilité d’un backshot de Chulbul Pandey dans la scène post-crédit, cependant, nous ne savons pas si cette idée a atteint le plan final ou non. « Tourner avec Salman, juste un jour ou deux après la mort de Baba Siddiqui, était insensible. Et Rohit a dû se soumettre. Singham encore aux censeurs avant le vendredi 18 octobre. C’est à ce moment-là qu’ils ont pris la décision difficile d’avancer et de respecter la vie privée de Salman Khan », nous a ajouté la source.

Pour ceux qui ne le savent pas, Salman Khan avait accepté de faire une apparition dans Singham encore Cependant, à cause de son amour pour Ajay Devgn et Rohit Shetty, la situation a pris un tournant majeur, annulant finalement les plans de tournage. Que nous obtenions ou non une photo de Chulbul Pandey, c’est quelque chose à découvrir sur grand écran à Diwali.

