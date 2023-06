Scoop : Karishma Tanna révèle que les gens étaient sceptiques quant à son casting ; voici pourquoi Hansal Mehta n’a pas reculé [Exclusive]

Karishma Tanna brille, et comment avec sa dernière sortie Scoop, dirigée par Hansal Mehta, qui est basée sur le journaliste de crime réel Jigna Vohra, qui a fait face à la piste pendant plus de 10 ans dans la mort d’un journaliste J Dey conspiré par le gangster Chota Rajan. Beaucoup ont été stupéfaits de voir Karishma Tanna briller de mille feux et s’adapter parfaitement à Jagruti Pathak. Karishma a prouvé ses prouesses en tant qu’actrice, et actuellement tout le monde est ravi de sa performance, mais saviez-vous que beaucoup ont dit indirectement à Hansal Mehta de ne pas lancer Karishma et ont dit au cinéaste qu’ils n’étaient pas sûrs de son casting dans la série ?

Karishma Tanna parle d’être stéréotypée comme une poupée glam.

Dans une interview exclusive avec Bollywood Life, Karishma a parlé du stéréotype que les gens ont sur elle dans l’industrie, et elle ne les blâme pas pour la même chose, mais sera toujours reconnaissante à Hansal Mehta d’avoir cru en elle. » Cela ne m’a pas pris si longtemps; je n’étais ici que depuis 10 ans; c’est l’industrie qui a mis si longtemps; j’étais prêt il y a 10 ans; c’est juste que ça arrive, et je ne blâmerai personne, parce que personne veut prendre le risque; ‘Jo dikhta hai, wahi log mann lete hai sach’; c’est comme ça, et j’étais stéréotypé ».

Hansal Mehta a été averti pour avoir choisi Karishma Tanna dans Scoop.

Karishma a ajouté: « C’est la norme de chaque personne, et tant de réalisateurs ont cette norme, et ils ont peur d’explorer et de donner une chance à la personne qui a très faim pour le rôle, alors monsieur Hansal l’a fait. Monsieur Hansal a dit m’a dit que beaucoup de gens étaient sceptiques à propos de mon nom, et il a dit que cela lui donnait plus de raisons de me dire oui parce qu’il voulait défier le monde ; il voulait montrer aux gens quelque chose en quoi les gens ne croyaient pas ; et il croyait en moi, et je lui en serai éternellement reconnaissant. »

Après le super succès de Scoop, Karishma attend maintenant un bon rôle de protagoniste féminine pour se mettre à nouveau au défi en tant qu’actrice et surprendre les fans. « J’aimerais à nouveau jouer un rôle très significatif qui me mettra au défi en tant qu’acteur. Je veux faire un joli rôle de patriote féminine qui me défie. »