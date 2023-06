Scoop : Karishma Tanna RÉVÈLE que Hansal Mehta ne lui a pas proposé le rôle ; voici comment elle a obtenu le spectacle pour jouer le rôle principal [Exclusive]

Karishma Tanna vit actuellement ses rêves d’actrice. Elle a attendu 10 longues années pour assister à ce succès qui, selon elle, en vaut la peine. Scoop change la donne pour la carrière de Tanna, et personne n’a jamais imaginé qu’elle pourrait si bien réussir le personnage de Jagruti Pathan qu’elle le ferait sien. BollywoodLife a eu une conversation exclusive avec l’actrice et lui a demandé sa première réaction lorsque Hansal Mehta l’a approchée pour le rôle. L’actrice dévoile une anecdote intéressante sur son casting, qui prouve que la websérie l’a choisie.

Karishma Tanna explique comment Hansal Mehta ne l’a jamais approchée pour Scoop.

Nous révélant que Hansal Mehta ne l’avait pas approchée pour le rôle et partageant comment elle avait obtenu Scoop, Tanna dit : « Hansal Mehta ne m’a pas approché, mais Mukesh Chhabra m’a appelé pour ce rôle, et il m’a auditionné. Après avoir auditionné , J’ai appris que c’était l’émission de Hansal Mehta, et je voulais vraiment travailler avec lui. Pendant Scam (Scam 1992-Harshad Mehta Story), je lui avais envoyé un message : « Monsieur, je veux travailler avec vous », et il a envoyé un message. moi, « Bien sûr, quelque chose dans le futur. Et coupé à: je passe une audition pour lui, puis je reçois un appel de l’équipe que je suis présélectionné pour cela, et je suis si heureux; je suis presque engourdi; l’excitation était à son comble ; Je veux vraiment faire quelque chose comme ça. »

L’actrice dans la même interview a révélé que Hansal avait été presque avertie par les gens de ne pas la lancer en raison de son image de diva glamour, et, jusqu’à ce jour, personne n’a été témoin de ses prouesses d’actrice, mais Hansal n’a rien dit, et elle est reconnaissante à la cinéastes d’avoir cru en elle. Karishma était définitivement un paquet surprise. Karishma avait fait ses débuts d’actrice à Bollywood avec Sanju de Rajkummar Hirani.

En effet, c’est elle l’élue. Karishma est ravie et sur un nuage neuf avec toutes les critiques positives pour son émission Scoop, qui est basée sur l’histoire réelle d’un journaliste policier nommé Jigna Vohra qui a été accusé et jugé pour avoir conspiré avec J Dey, un célèbre journaliste spécialisé dans le crime. qui aurait été tué par le gangster Chota Rajan.