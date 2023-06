Scoop : Hansal Mehta révèle pourquoi il a choisi Karishma Tanna comme chef de file ; dit : « Elle ne fait pas semblant d’être… »

Le Scoop de Hansal Mehta fait des vagues auprès des téléspectateurs de Netflix du monde entier. C’est l’une des émissions les plus tendances. Karishma Tanna joue le rôle principal du journaliste Jagruti Pathak, un rôle adapté du scribe de la vie réelle Jigna Vora qui a passé des mois en prison pour avoir prétendument encouragé le meurtre du célèbre journaliste policier J Dey. Karishma Tanna a fait un travail fabuleux. Alors que certains n’ont pas aimé sa performance, d’autres pensent qu’elle était géniale tout du long. C’est en effet un spectacle révolutionnaire pour l’actrice. Karishma Tanna a remercié Jigna Vora de l’avoir laissée partager l’histoire de sa vie devant le public.

Hansal Mehta a déclaré à Pinkvilla qu’elle avait auditionné comme un certain nombre d’autres actrices. Il semble qu’il ait lui-même passé des auditions avec 20 à 25 actrices. Il a dit que certains d’entre eux étaient assez frappants. Mukesh Chhabra, qui était le directeur de casting, avait déjà auditionné et 20 à 25 noms définitifs ont été donnés à Hansal Mehta. En fait, 100 filles avaient auditionné pour Scoop. Après l’audition de Karishma Tanna, il a appelé le directeur de casting et lui a dit qu’il l’avait sélectionnée pour le spectacle. Il semble que même Mukesh Chhabra ait estimé que Mehta ne se concentrerait que sur elle.

SCOOP : VOICI POURQUOI HANSAL MEHTA A CHOISI KARISHMA TANNA

Il semble que quelque chose ait cliqué. Mehta révèle que Tanna s’était envoyé un texto après son audition en disant qu’elle avait apprécié le processus. Il n’est pas revenu sur son message. Il semble qu’il ait vu une bousculade en Karishma Tanna, celle qui a défini la quête de Jigna Vora pour le succès professionnel. Il a été cité comme disant: « Elle veut faire ses preuves. Elle ne prétend pas être une grande actrice. Elle cherche juste désespérément à prouver aux gens que » je suis un acteur. Prenez-moi au sérieux « . » Il a dit qu’il avait vu un désespoir à Karishma Tanna qui était également présent à Jagruti Pathak. Il a déclaré que Netflix lui avait permis d’aller de l’avant avec son choix d’actrice. Hansal Mehta a déclaré que le succès de Pratik Gandhi dans Scam 1992 lui avait en quelque sorte donné un pouvoir.

L’émission Scoop met également en vedette Harman Baweja dans le rôle de JCP Harshvardhan Shroff. De plus, il y a Mohammad Zeeshan Siddiqui dans un rôle central. La série est composée de six épisodes. Karishma Tanna a été vue pour la dernière fois à Sanju où elle a joué le rôle d’une fille gujarati. Son camée a été très apprécié de tout le monde.