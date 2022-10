Sclérose en plaques : retour de la collecte de fonds Toronto-Montréal

Un portage peut être lent, long et parfois insurmontable. Mais en travaillant ensemble, Felix Jasmin dit que vous pouvez passer de l’autre côté.

C’est une analogie qu’il attribue à sa femme Meg, qui a inspiré la création du Grand Portage, une randonnée de collecte de fonds de plusieurs centaines de kilomètres dans le but d’amasser des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques.

“Il y a eu beaucoup de progrès, mais la collecte de fonds pour la maladie (la recherche) est cruciale pour nous”, a déclaré Jasmin à Your Morning de CTV mercredi.

Maintenant dans sa troisième année, le relais relie Toronto à Montréal en passant par Ottawa et Mont Tremblant, les équipes effectuant à tour de rôle des sections du parcours.

Jasmin, qui a lancé le trek après avoir reçu son propre diagnostic de SEP en 2019, a déclaré qu’il y avait 65 équipes impliquées et plus de 200 porteurs cette année.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique impliquant le système nerveux central du corps, qui peut affecter la vision, la mémoire, l’équilibre et la mobilité d’une personne.

La Société canadienne de la sclérose en plaques affirme que le pays a certains des taux les plus élevés de la maladie au monde, avec environ 90 000 Canadiens vivant avec cette maladie.

“Je me sens extrêmement privilégié ou chanceux de bien faire”, a déclaré Jasmin.

“C’est une maladie sournoise. Ça m’est arrivé où tu te réveilles un jour et quelque chose ne va pas et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Il s’agit donc d’essayer de vivre dans l’instant mais il y a beaucoup de mes amis qui ont la SEP qui n’ont pas autant de chance que moi, et c’est pourquoi nous le faisons.”

Le relais a commencé le 29 septembre et devrait se terminer dimanche, date à laquelle il y aura également un événement virtuel où les participants pourront courir, marcher ou rouler pour soutenir la collecte de fonds.



Regardez l’intégralité de l’interview de Felix Jasmin en haut de l’article. Avec des fichiers de CTV News.