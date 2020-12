Patrick McMullan / Getty Le créateur de la campagne de collecte de fonds en ligne pour le procès «Kraken» de Sidney Powell, visant à annuler la perte du président Donald Trump en novembre, a un pedigree patricien et un profil de médias sociaux regorgeant de transphobie et de flirt avec l’extrême droite. La personnalité de Robert Matheson sur les réseaux sociaux est devenue si stridente et extrême que Twitter l’a banni de sa plate-forme plus tôt cette année après avoir tweeté au maire de Portland, Ted Wheeler, que le transgenre était «une blague», «une maladie mentale» et une «maladie». Powell a affirmé au Daily Beast que Matheson n’était plus impliqué dans le Fonds de défense juridique de la République américaine – mais cela lui semblerait être une nouvelle. Les juges Chuck Sidney Powell des poursuites de conspiration « Kraken » en Géorgie et au Michigan Son site Web se vante que «l’architecte de marque» issu de l’internat «travaille avec Sidney Powell et le Legal Defence Fund for the American Republic pour se défendre contre la fraude électorale». Et sa page est liée à DefendingtheRepublic.org, où Powell a exhorté ses partisans à faire un don à son effort juridique lié au complot lors d’une apparition sur Lou Dobbs ce soir le mois dernier. Un message contextuel sur RRMatheson.com et un message d’accueil au numéro de téléphone indiqué sur le site semblent indiquer l’implication continue de Matheson. « Si vous appelez parce que vous voyez une charge sur votre reçu de carte de crédit de RRMatheson ou LDFFTAR.org, c’est parce que nous gérons les dons pour Sidney Legal Defence Fund, appelé Defending the Republic », indique le message vocal. Contacté par e-mail, Powell a déclaré que Matheson s’était porté volontaire pour «tout commencer pour moi», avant de dire qu’il n’y avait aucun lien actuel. Powell – un ancien procureur fédéral qui prétend maintenant qu’un complot élaboré impliquant le Venezuela, la Chine et l’Iran a transféré des millions de voix de Trump au président élu Joe Biden – n’a pas répondu à d’autres questions concernant sa relation avec Matheson ou s’il avait personnellement versé de l’argent dans ???? le fonds juridique. Matheson est un donateur de longue date du Parti républicain qui a accueilli le vice-président Mike Pence pour une collecte de fonds dans la résidence de sa famille à Newport, Rhode Island en 2016. Mais ses racines dans la région de DC s’enracinent profondément dans l’une des plus grandes dynasties industrielles américaines – et dans la Maison-Blanche elle-même . L’histoire continue Gab Gab » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Brt5djvPyHwBSrCnqyvcnA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTgyNC41NjE0MDM1MDg3NzI-/https://media.zenfs.com/en-US/thedailybeast.com/ffc98f5ef1b084e608cb75a8524a627a » class= »caas-img »/>

Une nécrologie publiée dans Le New York Times en juin identifie Matheson comme le petit-fils de la légendaire mondaine Ruth Buchanan, elle-même petite-fille de Herbert Henry Dow, le fondateur de Dow Chemical. Une multinationale tentaculaire, Dow a toujours produit tout, des implants mammaires à l’agent orange en passant par le polystérène, les pesticides et les bombes nucléaires.

Wiley T. Buchanan, le grand-père de Matheson, était un parent de James Buchanan, le 15e président des États-Unis. Le Buchanan des derniers jours a servi d’ambassadeur et de chef du protocole au département d’État pendant l’administration Eisenhower.

La carrière de Matheson a été un peu moins illustre. Un «entrepreneur en série» autoproclamé, Matheson a travaillé dans le lobbying du Sénat, l’immobilier, la conception de vêtements, une start-up de co-working, l’écriture créative et la contribution à Forbes.com, ainsi que de nombreuses autres entreprises.

Ces dernières années, il semble être devenu de plus en plus engagé politiquement – et de plus en plus attiré par les bords extérieurs du mouvement conservateur. Un partisan de now-Sen. Les aspirations présidentielles de Mitt Romney en 2012, il a canalisé des milliers de personnes vers les efforts électoraux de Trump depuis 2016. Il exploite Calamo Press, une petite empreinte qui publie des titres tels que «Comment mettre un RINO en sac», un guide sur la défaite de l’ancien Le chef de la majorité parlementaire Eric Cantor en 2014; «The Memo», de Richard Higgins, le responsable du Conseil national de sécurité limogé en 2017 pour avoir promulgué des théories du complot sur un complot «mondialiste» visant à saper Trump; et «Architects of Disaster» de l’ex-ambassadeur Pete Hoekstra, qui prétend être «la véritable histoire derrière les événements tragiques de Benghazi et la catastrophe de politique étrangère désastreuse de l’administration Obama en Libye».

Tweets archivés à partir de 2017, Matheson a amplifié des chiffres marginaux tels que le fraudeur en série Jacob Wohl, la chroniqueuse Ann Coulter et la personnalité de l’alt-right Mike Cernovich. Il a également retweeté un message de soutien à la politicienne d’extrême droite française Marine Le Pe du compte désormais disparu «Pamela Moore» – maintenant connu pour être une marionnette à chaussettes d’une ferme de trolls du gouvernement russe. En juillet de cette année, Matheson a lancé la Fondation pour la République américaine, qui se décrit comme «travaillant sur le statut 501 (c) 3» afin de collecter des fonds pour les influenceurs de droite et les journalistes.

Les comptes actifs de Matheson sur les réseaux sociaux ont une saveur similaire à son ancien Twitter. L’un de ses premiers messages sur Gab – une plate-forme populaire parmi les suprémacistes blancs – en 2016 a demandé un suivi du compte troll notoirement raciste et antisémite @ Ricky_Vaughn99, depuis exposé en tant qu’économiste basé à Manhattan, Douglass Mackey.