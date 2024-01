Scindia qualifie Tharoor de « critique de fauteuil » dans la guerre des mots sur le chaos à l’aéroport | Dernières nouvelles Inde

Le ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a qualifié mercredi le chef du Congrès Shashi Tharoor de “fauteuil” et l’a accusé d’être “perdu dans le monde ésotérique du thésaurus” après que ce dernier ait remis en question la préparation du gouvernement à faire face aux opérations aériennes perturbées dans des conditions de brouillard.

Ministre de l’Union de l’aviation civile et de l’acier, Jyotiraditya Scindia (Photo de Bachchan Kumar/ HT PHOTO)(HT PHOTO)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Dans une série de messages sur X (anciennement Twitter), le ministre syndical a qualifié les critiques de Throor sur la situation dans les aéroports de “manque de compréhension approfondie de secteurs techniques comme l’aviation civile”.

La saison des soldes Amazon est arrivée ! Faites des folies et économisez maintenant ! Cliquez ici

Tharoor a souligné le calvaire des passagers face à des retards de vol allant jusqu’à 12 heures, les obligeant à prendre leurs repas sur le tarmac, dans le contexte de « la triste situation du secteur aéronautique indien ».

“L’aéroport de Delhi a été dans le chaos récemment. Le jeune professionnel veut rentrer chez lui pour Makar Sankranti. L’officier de l’armée est impatient de visiter son village ancestral pour Lohri. Le fils anxieux essaie de rentrer à la maison pour prendre soin d’un parent malade. Des milliers de personnes ” Les vies et les horaires ont été perturbés par une journée d’hiver brumeuse, régulière et prévisible. C’est un désastre provoqué par ModiGovt, résultat de la négligence et de l’incompétence du ministère de l’Aviation civile. Voir le fil qui suit”, a déclaré Thraoor.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

À cela, Scindia a répondu : « C’est pour quelqu’un qui est perdu dans son monde ésotérique de thésaurus que l’exploration de données d’articles de presse sélectifs provenant d’Internet est qualifiée de « recherche ». Voici quelques faits réels pour le critique @ShashiTharoor et la Cong IT Cell qui pourraient aider à remédier à leur manque de profondeur dans la compréhension des secteurs techniques comme l’aviation civile.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Le leader du Congrès a critiqué les autorités pour ne pas être en mesure de moderniser les pistes CAT III-B vers la catégorie CAT III-C, ce qui permettrait aux pilotes d’atterrir même par visibilité nulle.

“En 2008, pour un coût de Rs. 1 000 crore, l’aéroport IGI de Delhi s’est doté d’une toute nouvelle piste conforme à CAT III-B. CAT-III B est un type de système d’atterrissage aux instruments, permettant aux pilotes d’atterrir même en cas de brouillard ou de brouillard. faible visibilité de 50 mètres. Au total, Delhi dispose de 4 pistes, dont 2 sont conformes à la CAT III-B. Dans toute sa sagesse, le gouvernement Modi a commencé les travaux de maintenance sur l’une des deux pistes CAT III-B en septembre 2023, entièrement sachant qu’il ne serait pas prêt pour l’hiver !” il a dit.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Le ministre de l’Aviation a répondu : « Les travaux d’entretien des pistes sont un élément de sécurité essentiel pour les opérations aériennes, et tout compromis avec l’état des pistes met directement en danger la sécurité des passagers. En conséquence, la maintenance a été considérée comme une priorité absolue et doit être achevée le 15 décembre avant le début de la saison du brouillard. Cependant, en raison d’incidents de pollution et de l’application du GRAP-IV à Delhi, le retapissage a été retardé, entraînant un retard d’un mois dans sa mise en service. La piste rénovée devient opérationnelle cette semaine.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Tharoor a en outre critiqué les autorités pour ne pas avoir veillé à ce que les compagnies aériennes disposent de pilotes suffisamment formés pour opérer dans des conditions de brouillard.

« Pire encore, une grue provenant d’autres travaux de construction bloquait le fonctionnement du CAT III-B sur une piste, même une fois les réparations terminées. L’aéroport de Delhi l’a signalé il y a plus de 10 jours, le 5 janvier, mais aucune mesure n’a été prise. sur les pistes, les pilotes doivent être formés pour atterrir avec un atterrissage aux instruments CAT III-B. Le ministère de l’Aviation civile et la DGAC n’ont pas veillé à ce que les compagnies aériennes disposent de pilotes suffisamment formés. De plus, ils n’ont même pas assuré que les pilotes prévoyant de se rendre à Delhi pendant Les conditions de brouillard ont été formées en CAT III-B. Par conséquent, plusieurs vols ont été détournés vers des villes comme Jaipur et Ahmedabad”, a-t-il déclaré.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Scindia a réfuté l’affirmation du leader du Congrès et a déclaré que le nombre de pilotes formés avait augmenté de 16 % au cours des trois derniers mois seulement, passant de 5 332 à 6 191.

“La grue était utilisée pour la construction d’un autre projet d’infrastructure critique – l’autoroute Dwarka. Cependant, compte tenu de son impact sur la piste, il a maintenant été décidé que l’utilisation de la grue ne serait autorisée que les jours sans brouillard. Ainsi , RWY 11R/29L est opérationnel en tant que CAT III depuis hier. Sur des pilotes suffisamment formés, votre affirmation est incorrecte et sans fondement, comme d’habitude ! Par rapport à seulement 2416 pilotes formés en CAT II/CAT III en 2014, nous avons aujourd’hui 6191 CAT II. /CAT III formés pilotes, ce qui représente un bond de 2,5 fois au cours des 9 dernières années. De plus, en préparation pour la saison de brouillard de 2023-24, grâce à nos efforts, le nombre de pilotes formés CAT II/CAT III a augmenté de 16. % rien qu’au cours des trois derniers mois, de 5332 à 6191. De plus, la DGAC oblige les compagnies aériennes à déployer des avions conformes à la CAT IIIB uniquement avec un équipage qualifié pendant la saison hivernale. Toute infraction est strictement traitée par le régulateur, la DGAC. Par exemple, justifier des avis ont été émis à Spicejet et à Air India”, a-t-il déclaré.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

L’ancien ministre syndical a critiqué le gouvernement pour son incapacité à moderniser les pistes CAT III-B vers la catégorie CAT III-C.

“Le ministère de l’Aviation civile a affirmé que la visibilité était parfois inférieure à 50 mètres et que même le CAT III-B n’aurait pas suffi. Cependant, il existe une catégorie encore plus élevée d’atterrissage aux instruments appelée CAT III-C, qui peut atterrir avec une visibilité nulle. Dès 2008, le gouvernement de l’UPA pouvait garantir une piste CAT III-B. 16 ans se sont écoulés depuis, dont 10 ans sous le gouvernement actuel. Pourtant, ils n’ont même pas encore planifié une seule piste CAT III. -Piste C. Partout dans le monde, les grands aéroports internationaux disposent de plusieurs pistes CAT III-C, mais l’Inde n’en possède même pas, malgré les terribles problèmes de brouillard et de smog de sa capitale en hiver. Pourquoi pas ? » il a dit.

^userSubscribe /userSubscribe

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

À cela, Scindia a répondu : « Il serait prudent de connaître les 3 facteurs dépendants des atterrissages CAT III, à savoir. Capacité des pistes, capacité des aéronefs et accréditation des pilotes. Ainsi, les opérations CAT III sont décidées par le facteur commun le plus élevé parmi les trois variables. Les deux pistes CAT III de l’aéroport de Delhi sont équipées pour permettre aux avions d’atterrir avec une visibilité minimale allant jusqu’à 50 mètres. Cependant, la majorité de la flotte d’avions en Inde, à savoir. Les Airbus 320 (75 mètres) et Boeing 737 Max (175 mètres) ont des minimums de visibilité supérieurs au seuil de piste. Ainsi, même si la piste est performante et que des pilotes CAT III suffisamment formés sont mis à disposition, ces avions ne sont pas conçus pour les opérations à visibilité nulle. De plus, pour vous donner une idée, l’aéroport JFK (New York) aux États-Unis dispose de 4 pistes, mais l’aéroport n’a qu’une seule piste capable d’atterrir en CAT III, qui est également avec un minimum restreint jusqu’à 182 mètres (600 pieds) – 3,5 fois. des 50 mètres de l’Inde ! Allez le découvrir vous-même – Éclairé, M. Tharoor ! »

Tharoor a en outre remis en question la mauvaise gestion des aéroports, laissant les passagers bloqués pendant des heures.

“Bien sûr, pour aggraver les choses, les autorités ont été totalement incapables de gérer la situation ou d’assurer le confort des passagers et de les informer. C’est pourquoi, après 12 heures de retard, les passagers prenaient leurs repas sur le tarmac de l’aéroport IGI, une faille de sécurité choquante. Après la comédie des erreurs du ministère de l’Aviation civile, la DGAC n’est pas non plus parvenue à faire respecter les droits fondamentaux des passagers : en fonction de la durée du retard d’un vol, les compagnies aériennes sont tenues de fournir de la nourriture, des boissons et un hébergement gratuit, ou de verser une indemnisation. Ces droits des passagers ont été mis en place par les exigences de l’aviation civile, article 3, publiées en 2010 dans le cadre de l’UPA. Cependant, les compagnies aériennes ont ouvertement bafoué ces normes. Pendant des années, les compagnies aériennes ont violé les règles – les passagers dont les billets se sont vu refuser l’embarquement, l’indemnisation n’a pas été versée après retards, etc. La DGAC les “traîne” à des fins de publicité, mais soit elle ne prend aucune mesure, soit elle impose des amendes symboliques”, a-t-il déclaré.

Le ministre de l’aviation civile a déclaré que cette situation était inacceptable et des SOP ont été publiées pour une meilleure communication avec les passagers.

“Le traitement infligé aux passagers dans le cas présent était inacceptable, et nous avons agi immédiatement sous la forme d’un avis de justification aux opérateurs concernés. En outre, des SOP pour une meilleure communication avec les passagers ont également été publiées. La mise en œuvre est surveillée trois fois. Les RAC mises en œuvre sous le régime UPA en 2010 étaient, comme prévu, inadéquates pour faire respecter les droits des passagers et ont dû être modifiées à plusieurs reprises par la DGAC pour intégrer des dispositions visant à protéger les droits des passagers ! ” “Il s’agit d’une mesure relative aux mauvais traitements et pénalise les opérateurs s’ils sont reconnus coupables. Par exemple, depuis 2022, les compagnies aériennes se voient infliger des amendes pour ne pas avoir fourni aux passagers des commodités conformément aux directives de la DGAC”, a-t-il déclaré.

Tharoor a également affirmé que le chaos dans les aéroports n’était que l’un des résultats de la mauvaise gestion chronique du gouvernement Modi.

“Bien sûr, à l’arrière-plan de tout cela se trouve le triste état du secteur aéronautique indien. Autrefois un secteur très compétitif avec de nombreuses compagnies aériennes différentes et des tarifs bon marché, aujourd’hui 90 % du marché est contrôlé par seulement deux groupes. La concentration du marché partout et partout, les prix sont élevés et le service à la clientèle est médiocre. Le chaos dans les aéroports n’est que l’un des résultats de la mauvaise gestion chronique du gouvernement Modi. Les chemins de fer indiens sont également en difficulté alors que le gouvernement réduit les…