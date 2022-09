De la même science les gens qui nous ont apporté trous de fond marin étranges et un calmar fantomatique vient un nouveau mystère des profondeurs : un animal « blue goo ». L’équipage Okeanos Explorer de la National Oceanic and Atmospheric Administration a repéré des spécimens bizarres d’une créature marine inconnue lors d’une récente expédition dans l’Atlantique.

“Avez-vous entendu parler du dernier mystère d’Okeanos ? Vu à plusieurs reprises au large de Sainte-Croix, cet animal “gluant bleu” a laissé perplexe les scientifiques, qui pensaient qu’il pourrait s’agir de coraux mous, d’éponges ou de tuniciers (mais ce n’est certainement pas un rocher !),” l’équipe d’Okeanos a tweeté mercredi.

La créature est de la couleur du denim usé et semble avoir des caractéristiques grumeleuses sur sa surface. Je pense que cela ressemble à une version sous-marine d’Inky le fantôme de Pac-Man. Un spécimen différent également repéré par le véhicule de plongée télécommandé ressemblait plus à une flaque d’eau qu’à un fantôme.

L’équipe a proposé plusieurs idées sur ce que pourraient être les créatures. Les coraux mous, comme leur nom l’indique, ont des corps mous. Les éponges ont des corps poreux qui leur permettent de filtrer leur nourriture de l’eau. Les tuniciers sont des invertébrés marins parfois appelés ascidies.

L’un des narrateurs de la vidéo a déclaré que le mystère resterait probablement jusqu’à ce qu’un échantillon soit collecté et examiné ou jusqu’à ce que les experts en coraux l’examinent de près.

Okeanos Explorer étudie des zones en eaux profondes largement inexplorées dans l’Atlantique pour cartographier le fond marin et étudier la géologie et la faune. C’est un bonus majeur en cours de route pour découvrir des animaux inconnus et mystérieux qui y habitent. Cela met en évidence combien nous avons encore à apprendre sur les profondeurs.