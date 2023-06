Sciences et troubles de la communication – Shaw Local

En tant qu’orthophoniste (orthophoniste), vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes qui ont de la difficulté à communiquer. Imaginez un jeune enfant sur le spectre de l’autisme en contact avec ses proches. Ou un patient victime d’un AVC qui retrouve sa capacité à parler.

Nous proposons un programme de licence unique en sciences et troubles de la communication à l’Université Lewis. Nous vous doterons des connaissances et des compétences nécessaires pour identifier les troubles de la communication et créer des plans de traitement. Vous deviendrez un expert de la psychologie, de la physiologie et de l’acoustique de la parole. De plus, vous acquerrez une expérience clinique grâce à nos nombreuses exigences de stage.

L’une des principales forces du programme de l’Université Lewis est sa faculté. Notre corps professoral est composé de professionnels expérimentés ayant une expertise dans tous les domaines de l’orthophonie. Vous apprendrez des meilleurs avec des conseils et un mentorat étroits.

L’orthophoniste est l’une des professions à la croissance la plus rapide. Avec un diplôme en sciences et troubles de la communication, vous pouvez travailler dans des écoles, des hôpitaux, des cabinets privés, etc. En tant qu’orthophoniste, vous aurez de nombreuses opportunités d’emploi qui offrent des salaires et des avantages sociaux compétitifs. Plusieurs professions possibles que vous pouvez poursuivre incluent enseignant en éducation spécialisée, ergothérapeute, audiologiste clinique, interprète ASL, gestionnaire des services de réadaptation et défenseur de l’éducation.

Avec une demande croissante de professionnels dans ce domaine, l’Université Lewis s’engage à fournir aux étudiants une éducation complète. Ce cursus allie connaissances théoriques et expérience pratique.

Devenir orthophoniste offre une chance d’apporter des changements fondamentaux dans la vie des gens. Les sciences et les troubles de la communication offrent l’opportunité idéale à ceux qui souhaitent aider les autres à communiquer. Faites votre premier pas pour devenir orthophoniste avec notre programme Sciences et troubles de la communication. Grâce à notre programme complet, vous serez prêt à faire une différence dans la vie de ceux qui ont du mal à communiquer.

Nous sommes impatients de vous aider à atteindre vos objectifs. Veuillez nous appeler ou visiter notre site Web pour plus d’informations sur la candidature à la majeure en sciences et troubles de la communication à l’Université Lewis.

