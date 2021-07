Science YouTuber utilise le cerveau pour communiquer avec la plante et la fait s’endormir

Un YouTuber a montré comment, avec l’aide de la science, les humains peuvent contrôler subtilement le mouvement d’une plante. La chaîne YouTube The Action Lab, dirigée par James, titulaire d’un doctorat en génie chimique et ingénieur R&D, a montré comment communiquer avec les plantes dans sa dernière vidéo.

Dans la vidéo de cinq minutes, James montre comment il a utilisé les potentiels d’action pour communiquer avec les plantes et même le connecter à son bras pour contrôler également la plante. En commençant la vidéo, James mentionne que le principe de base derrière tout contrôle est l’électricité. Ce ne sont pas seulement les robots qui ont besoin d’électricité pour se déplacer, mais aussi les humains et d’autres organismes naturels qui l’utilisent pour leur mouvement. Tout comme les robots utilisent des fils pour contrôler le flux d’électricité vers les moteurs, le corps humain utilise des nerfs pour contrôler le flux d’électricité vers les muscles.

Un signal électrique provoque une onde électromagnétique qui traverse le fil à la vitesse de la lumière. Cependant, la vitesse à laquelle l’onde électromagnétique traverse un corps humain est relativement lente car elle dépend des mouvements naturels des ions dans les cellules. James explique que ce mouvement de signal électrique à travers les cellules du corps humain est appelé potentiel d’action. Il mentionne en outre dans la vidéo que les humains ne sont pas les seuls à utiliser le potentiel d’action, mais que certaines plantes utilisent également ce processus pour leur mouvement.

En donnant un exemple de Venus Flytrap, James attache une électrode positive à la plante et une électrode négative dans le sol où elle est plantée. Le YouTuber montre alors un écran qui évalue le flux d’électricité qui les traverse. Le graphique montre une activité minimale avec une ligne presque droite. Mais lorsque James touche l’un des poils du piège, il y a un pic soudain dans le signal électrique, ce qui prouve que la plante utilise un potentiel d’action. James mène une autre expérience sur une plante appelée mimosa sensible qui se ferme dès qu’il la touche.

Reliant ces deux plantes par un fil, James a décidé de déclencher le piège à mouches de Vénus et de capturer la tension produite à partir de son potentiel d’action et de la transporter vers le mimosa sensible pour l’endormir. Pendant qu’il menait cette expérience, les téléspectateurs ont vu comment le mimosa sensible a fermé ses feuilles lorsque James a déclenché le Venus Flytrap en touchant ses cheveux. Tout ce qu’il a fait, c’est envoyer le signal d’une plante à l’autre et prouver comment les deux plantes communiquent entre elles. En utilisant ce principe, James a attaché une électrode à son bras pour envoyer un signal au mimosa sensible. Dès qu’il a fléchi son bras, l’énergie produite par le potentiel d’action a été transférée à la plante, la faisant s’endormir.

La vidéo publiée sur YouTube le mois dernier a été vue plus de 3 52 101 jusqu’à maintenant.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici