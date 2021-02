Science ou superstition? Examen scientifique de la vache reporté au milieu de l’indignation, tout ce que vous devez savoir

Un jour après les rapports de 5 lakh personnes inscrites à un nouvel examen «Cow Science» promu par la Commission des subventions universitaires, le Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA) a reporté dimanche l’examen. Initialement prévu pour jeudi, l’examen «Gau Vigyan» (science de la vache) conçu par le RKA a été reporté quelques heures avant le test simulé. L’UGC a depuis été critiquée par de nombreux scientifiques et universitaires pour avoir promu des superstitions et des mythes au nom de la science.

Qu’est-ce que l’examen scientifique de la vache?

Le cours de science de la vache a été conçu par le Rashtriya Kamdhenu Aayog qui a été mis en place en 2019 sous le ministère central de l’élevage pour promouvoir le bien-être des vaches et la recherche. L’examen a été annoncé le 5 janvier par le président de la RKA Vallabhai Kathiria et les inscriptions ont commencé le 15 janvier. L’examen en ligne d’une heure qui se déroulera dans 13 langues vise à raviver l’intérêt et les connaissances sur 51 races de vaches indigènes et les méthodes d’élevage. RKA a fourni le matériel d’étude pour l’examen et il est disponible sur leurs sites Web. Suite à l’annonce de l’examen, la Commission des subventions universitaires aurait écrit à plus de 900 collèges et universités, les exhortant à promouvoir l’examen scientifique de la vache parmi les étudiants. Le dimanche, NDTV signalé que plus de 5 lakh personnes avaient postulé à l’examen au niveau national.

LIRE: « Tentative de safraniser l’éducation »: le forum du Kerala demande le retrait de la directive sur l’examen Cow-Science de l’UGC

Science ou superstition?

Alors que beaucoup ont apprécié l’initiative de tenter de raviver l’intérêt pour les races de vaches indigènes, les critiques ont critiqué le RKA, un organisme du gouvernement central, pour avoir colporté des faits et des superstitions non scientifiques. Par exemple, le matériel d’étude mentionne que ceux qui ont mis de la bouse de vache sur les murs de leur maison n’ont pas été affectés par la tragédie du gaz de Bhopal. Il mentionne également que les zones géographiques où les vaches ont été abattues sont devenues plus sujettes aux tremblements de terre.

Qui est outré contre l’examen?

Les demandes ont depuis été contestées et plusieurs universités telles que l’Université de Jadavpur au Bengale occidental ont refusé de procéder à l’examen. « Bien qu’environ 5 étudiants lakh dans de nombreuses universités prestigieuses se présentent pour cet examen, la Fraternité de Jadavpur ferait appel à d’autres collèges et à l’UGC pour repenser la direction non scientifique que cet examen donnera au système éducatif du pays », a déclaré la communauté de Kolkata en Le Bengale occidental a écrit sur leur page Facebook. Il a également accusé le RKA de vendre «une philosophie non scientifique particulière» aux jeunes générations. D’autres scientifiques et organisations comme le KeralaShastra Sahitya Parishad ont également accusé l’examen de «tentative de répandre la superstition sur la vache et de safraniser le secteur de l’enseignement supérieur». Le Parishad a appelé à l’annulation de l’examen.

Quand aura lieu l’examen scientifique de la vache?

Alors que les examens devaient initialement avoir lieu le 25 février, le Temps de l’Inde signalé lundi que le RKA a reporté l’examen. Bien que le report soit intervenu un jour après l’indignation contre le prochain examen, le porte-parole de la RKA a soutenu que le report avait été causé en raison d’un problème administratif et n’avait rien à voir avec les critiques à son encontre. Le président Vallabhai Kathiria a déclaré à TOI qu’une nouvelle date serait annoncée dans la semaine à venir en raison de l’intérêt massif des étudiants pour le cours.