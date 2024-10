Science Fest 2024 revient au centre-ville d’Eau Claire

EAU CLAIRE — Pour célébrer le Wisconsin’s Science Fest 2024, les familles sont retournées au Pablo Center à Confluence, à la bibliothèque publique LE Phillips Memorial et au musée des enfants d’Eau Claire pour leur deuxième année annuelle d’événements communautaires.

Lors de l’organisation de l’événement l’année dernière, le Centre Pablo a lancé l’événement en invitant les organismes communautaires à mettre en place des tables de démonstration axées sur la science et d’autres domaines liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie, aux arts et aux mathématiques, ou STEAM. Bien que l’objectif de l’événement soit de créer davantage d’opportunités d’en apprendre davantage sur STEAM, l’objectif est également d’impliquer davantage la communauté pendant que le district scolaire de la région d’Eau Claire est en congé.

«Le Wisconsin Science Fest est un événement à l’échelle de l’État qui se déroule sur une semaine…», a déclaré Mary LaVenture, responsable des programmes STEAM du Pablo Center. « J’aime vraiment l’idée d’avoir des choses ici, à la bibliothèque et au Musée des enfants parce que c’est une petite chose parfaite pour ces jours où il n’y a pas d’école, alors nous essayons de planifier des activités pendant ces « jours sans école » pour que l’école quartier peut être invité à entrer dans le bâtiment. Nous essayons vraiment de planifier une pause pour qu’ils puissent se rendre aux trois endroits s’ils le souhaitent, et qu’ils aient quelque chose à faire toute la journée pour s’occuper.

Avec des événements commençant au Centre Pablo à 11 heures, les familles se sont rassemblées dans le hall pour un certain nombre d’activités et de sujets, notamment les robots avec l’équipe de robotique Leviathan du centre, les fusées en papier et les études sur les bassins versants aquatiques avec la Wildlands School, une école à charte locale située à Comté d’Eau Claire ; jeux d’origami et de mathématiques avec le Math Club de l’UW-Eau Claire et plus encore.

Bien que l’événement présente ce que font des organisations comme la Wildlands School, il leur permet également d’interagir avec les gens et de montrer ce qui devrait intéresser les enfants en matière de science.

«Je pense que le concept d’organiser une journée d’expo-sciences pour les enfants qui passent une journée à l’extérieur est cool. Interagir avec d’autres organisations de la ville et se connecter avec d’autres personnes du monde scientifique est vraiment cool. Nous étions heureux d’en faire partie et de nous lancer », a déclaré Andrew Johnson, enseignant à la Wildlands School.

«Je pense que c’est une excellente journée pour s’engager avec la communauté, sortir et apporter l’expertise du Mayo Clinic Health System hors de nos murs…», a déclaré Tina Tharp, spécialiste de l’engagement communautaire pour la Mayo Clinic. « Je pense que les enfants sont ravis de voir des choses différentes et de faire des choses différentes. »

À la table de la Mayo Clinic, les étudiants ont interagi avec une paire de poumons de porc qui ont démontré la différence entre un poumon sain et un autre endommagé par le tabagisme et le vapotage. Tharp a déclaré que leur espoir était d’encourager les enfants à prendre des décisions saines, et comme les enfants étaient autorisés à sentir chaque poumon tout en portant des gants, elle a déclaré que c’était également amusant de voir les « futurs scientifiques » qui étaient assez courageux pour le toucher.

Pour Katrina Rothrock, professeure adjointe à l’UW-Eau Claire représentant le Math Club de l’université, pouvoir interagir avec les enfants du centre-ville avec des activités amusantes les aide à les inspirer et à susciter leur intérêt pour ces domaines. Elle a déclaré que leur club était certainement intéressé à organiser cet événement l’année prochaine.

«Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire pour les enfants lorsqu’ils grandissent est de faire ce genre de choses…», a-t-elle déclaré. « Nous apprenons toutes les compétences de résolution de problèmes et la persévérance que nous devons développer dans la tête des enfants, au lieu de leur apprendre à mémoriser toutes les règles mathématiques… Si nous jouions davantage avec les mathématiques et les jeux, je pense que nous aurions des enfants. qui sont beaucoup plus intéressés par les mathématiques et les sciences et plus compétents parce qu’ils pensent mieux.

Avec un créneau de deux heures, LaVenture a estimé que 75 participants avaient participé aux activités dès la première heure. Alors que la célébration du Science Fest du Wisconsin se poursuivait, davantage de familles pouvaient participer à des événements ultérieurs à la bibliothèque publique LE Phillips Memorial et au musée des enfants d’Eau Claire.

« Je pense que c’est une très belle journée », a déclaré LaVenture. « Parce que nous faisons deux heures et qu’ils peuvent se lancer dans différentes activités, c’est une chose parfaite pour eux. J’adorerais le voir se développer davantage… L’idée que nous puissions tous collaborer sur un événement qui met en valeur le centre-ville, qui met en valeur la science, qui met en valeur toutes les différentes activités qui peuvent avoir lieu dans tous nos sites est vraiment géniale.