Science contre vibrations : la confrontation virale entre les entraîneurs de culturisme canadiens incite à la bataille d’un archétype rival séculaire

Vous avez probablement déjà vu des images de Mike Van Wyck, l’entraîneur canadien de culturisme, frappant à la gorge Jeff Nippard, un collègue entraîneur et célébrité certifiée sur Internet, et le jetant à terre lors d’une récente bagarre dans un gymnase de Burlington, en Ontario.

Si vous ne connaissez pas ces gars et n’avez pas vu la vidéo, peut-être que votre date de naissance vous place en dehors de leur groupe démographique cible. Mais si vous connaissez un jeune qui aime le fitness, il peut vous expliquer comment un désaccord sur les philosophies d’entraînement a abouti à une accusation d’agression contre Van Wyck, qui a posé sa main droite massive sur le cou de Nippard pendant que les caméras tournaient.

Van Wyck, qui a déjà travaillé comme garde du corps de Drake, compte 287 000 abonnés sur Instagram et une philosophie simple. Il n’a pas besoin de diplômes supérieurs ou d’un disque dur rempli de documents de recherche ; il a un doctorat en pompage du fer et un physique ondulatoire pour prouver que ses méthodes fonctionnent. Mesurant six pieds, il prétend peser un peu plus de 300 livres – presque entièrement constitués de muscles.

Nippard, quant à lui, s’est bâti une vaste audience en ligne (2,1 millions d’abonnés Instagram et 5,8 millions d’abonnés YouTube) en tant qu’expert sans stéroïdes dans la science de la construction musculaire. S’entraîner dur, c’est bien, mais Nippard, qui mesure cinq pieds cinq pouces et pèse 180 livres, estime qu’il est préférable de s’entraîner plus intelligemment. Il lit toutes les études pour que ses stagiaires n’aient pas à le faire. Ils profitent simplement de son expertise.

Clash entre influenceurs

Donc, si vous vous demandez comment une dispute entre deux entraîneurs de culturisme canadiens a fait la une des journaux, la réponse se trouve dans ces détails. Les deux hommes ont un public ; Nippard en particulier. Les actualités suivent les chiffres, donc un combat aérien entre des personnalités populaires en ligne garantit un trafic vers votre site Web.

Plus fondamentalement, il s’agit d’une confrontation entre archétypes rivaux séculaires – sportifs et nerds – qui se déroule à l’intersection du sport, de la science, du fitness et des médias sociaux. Nous avons deux côtés clairs – la science contre les vibrations – et un gagnant évident : Nippard, qui a accompli avec succès le dur travail consistant à devenir la personne la plus grande.

Vous pouvez mesurer les gagnants et les perdants en suivant quel homme a dû se transformer en policier. Il s’agit de Van Wyck, qui fait désormais face à des accusations d’agression en lien avec l’incident.

Et vous pouvez également attribuer un « L » au parti qui finira par incarner le Effet Streisand . Encore une fois, c’est Van Wyck, qui a déclenché ce conflit avec une publication Instagram intitulée « Escrocs basés sur la science « , qualifiant le physique des bodybuilders scientifiques de « médiocre ».

La vidéo ne mentionne jamais le nom de Nippard, mais ce n’est pas obligatoire. Nippard a construit toute sa marque autour de la confiance dans la recherche pour guider sa formation.

Nippard a posté une réponse expliquant qu’il s’appuie sur la science pour éliminer les variables – comme la génétique et les PED – et révéler les constantes qui aident à développer les muscles et la force. Il termine même par une tentative de rencontre au milieu.

« Si vous écoutez les conseils d’un grand sur les études scientifiques, cela ne me dérange pas », dit-il. « J’écoute aussi ce que les grands ont à dire. »

La réponse de Van Wyck ?

Nous l’avons vu, semble-t-il. Il attrapa Nippard à la gorge et le jeta comme une poupée de chiffon.

Selon le message ultérieur de Nippard, Van Wyck l’a en fait mis au sol à deux reprises et a grogné en disant que Nippard ne devrait plus jamais mentionner son nom.

En tant que stratégie visant à faire taire même les critiques les plus légères, cette stratégie a échoué. Les images de la poussée ont été rendues publiques, et maintenant les musclés des médias sociaux sont se rallier à la défense de Nippardavec des mots plus durs pour Van Wyck que l’entraîneur canadien n’a jamais proposé. Ils ne critiquent pas sa philosophie de formation. Ils dénaturent son personnage.

« Un faux mâle alpha tente d’intimider le mauvais nerd », lit-on dans le titre de une vidéo de réaction sur YouTube .

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec le sport ?

Beaucoup.

Premièrement, nous avons deux anciens athlètes de haut niveau dans une dispute très médiatisée. Van Wyck a joué au football à l’Université de Rhode Island, a remporté plusieurs concours régionaux de musculation à la fin des années 2000 et a obtenu une carte professionnelle IFBB. C’est l’équivalent pour le bodybuilder d’une carte du PGA Tour ou d’une place sur une liste de la MLB. Ses références sportives peuvent résister à tout examen minutieux.

Et Nippard ? Il a remporté le concours de musculation Mr. Junior Canada en 2012 et a établi plusieurs records de dynamophilie avant de se concentrer sur l’entraînement des autres. Tout ce va-et-vient est un regard fascinant sur la façon dont les gens réussissent, ou échouent, à apprivoiser leur besoin de surenchère lorsqu’ils dépassent les limites du sport de compétition.

Analyse ou expérience ?

Le conflit repose également sur une ligne de fracture familière au sport professionnel : des analystes quantitatifs dans une alliance difficile avec des gars aux mains calleuses et à l’expérience du terrain. La tension entre ce qui fonctionne sur papier ou en laboratoire et les stratégies qui réussissent réellement sur le terrain. Toute légère perturbation peut avoir des réverbérations sismiques.

Vous vous souvenez du lanceur des Blue Jays de Toronto, Jose Berrios, lors de la quatrième manche de ce match éliminatoire en 2023 ? L’examen de la vue et la vérification des vibrations ont indiqué qu’il devrait continuer à lancer, mais les chiffres ont indiqué qu’ils le tireraient et créeraient un match plus favorable. Les chiffres l’ont emporté. Berrios est allé aux douches. De là, les choses se sont effondrées pour les Jays.

Cela fait également écho à la fois où Buddy Ryan a attaqué Kevin Gilbride sur la touche des Oilers de Houston en 1993. Ryan, le coordonnateur défensif, était un entraîneur de la vieille école qui croyait à la défense étouffante et à l’attaque brutale. Gilbride était un coordinateur offensif moderne, marié au run and shoot, qui impliquait de lancer le ballon à tout prix. Ce jour-là, l’offense a vacillé et Ryan a fulminé. Courir et tirer fonctionnait en théorie, mais courir avec le ballon fonctionnait dans la vraie vie. Le refus de Gilbride de le reconnaître a mis Ryan suffisamment en colère pour frapper quelqu’un, à savoir Gilbride.

Donc, si nous le voulons, nous pouvons voir comment un entraîneur comme Van Wyck peut se lasser d’un soi-disant je-sais-tout comme Nippard. Il ne dit jamais directement que son livre sur la musculation l’emporte sur l’expérience pratique de Van Wyck, mais une fois que cette idée prend racine, elle peut grandir.

Van Wyck forme ses clients selon des directives dont il sait qu’ils donnent des résultats, et toutes les quelques semaines, les scientifiques brandissent une nouvelle étude sur représentants en réserve , volume élevé ou faible ou partiels allongés .

Je suis sûr que ça devient ennuyeux. Peut-être que cela peut vous donner l’impression que Buddy Ryan regarde Kevin Gilbride appeler pour un autre jeu de passe sophistiqué qui ne mène nulle part.

Sauf que Ryan et Gilbride travaillaient pour la même équipe. Un processus défectueux dans l’un ou l’autre signifiait de mauvais résultats pour les deux. Van Wyck et Nippard sont des personnes ayant des carrières et des clientèles distinctes. L’accent mis par Nippard sur la science pourrait offenser les sensibilités de Van Wyck en matière d’entraînement du sang et des tripes, mais cela ne justifie pas les agressions présumées et cela ne lui coûte pas d’argent.

Cela ne doit même pas lui coûter de l’attention s’il s’engage à l’ignorer. Il fait désormais face à des accusations pour avoir prétendument mis la main sur Nippard, alors qu’il avait juste besoin d’utiliser son pouce. Le bouton « muet » est une invention magique et fonctionne toujours sur toutes les plateformes de médias sociaux.