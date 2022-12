Scianna de Lincoln-Way East excelle toujours malgré un ACL déchiré – Shaw Local

Deux jours avant que le secondeur de Lincoln-Way East, Jake Scianna, ne doive subir une intervention chirurgicale pour réparer son ligament croisé antérieur déchiré qui l’empêcherait de jouer sa saison senior, une conversation quelque peu aléatoire a changé la trajectoire de son avenir immédiat.

Scianna, qui a subi une déchirure du LCA dans un camp d’exposition de l’État du Kansas pendant l’été précédant sa saison senior, discutait avec un ami de la famille lors d’une réunion, encore sous le choc du fait qu’il ne pourrait pas jouer venez en août.

Cet ami – Ron Plantz, père de l’entraîneur-chef de Providence Tyler Plantz – a proposé une théorie que Scianna n’avait même pas envisagée auparavant.

«Je suis juste assis à une réunion d’amis de la famille, et je parle avec Ron et évidemment je suis dévasté, déchiré le LCA pour la saison et tout ça, et je pense que mon opération était prévue pour deux jours à partir de là , et il m’a dit ‘Avez-vous déjà pensé à jouer dessus ?’ », a déclaré Scianna.

“Et j’étais comme, ‘Qu’est-ce que tu veux dire, jouer sur un ACL déchiré?'”

Plantz a poursuivi en décrivant qu’il connaissait des joueurs qui avaient tenté et réussi à jouer sur un ACL déchiré, dont il a cité comme exemple l’ancien secondeur de Montini Doug Diedrick , qui a commencé les 14 matchs de la saison 2010 du championnat d’État des Broncos.

“Ensuite, je me suis dit:” Je dois mettre la main sur ce mec “”, a déclaré Scianna.

Plantz a organisé une conversation avec Diedrick, qui, curieusement, a eu lieu sur le chemin de Scianna à son rendez-vous préopératoire pour une intervention chirurgicale.

“J’ai parlé avec lui pendant 35 ou 40 minutes et il m’a donné tout le récapitulatif, ce à quoi je dois me préparer et ce que je devrais faire. Je posais toutes les questions du monde parce que j’étais totalement surpris que ce soit même une possibilité.

“Je lui ai parlé sur le chemin de mon rendez-vous pré-chirurgical et quand j’ai parlé à mon médecin, il m’a dit:” Ce n’est pas du tout fou “et qu’il était assez libéral avec ce genre de choses. Nous pouvons vous donner une attelle d’entraînement et vous pouvez tenter le coup.

Scianna a fait plus que tenter sa chance. Après avoir franchi de nombreux obstacles mentaux, le secondeur hors pair a réalisé une excellente saison, ancrant l’unité défensive de Lincoln-Way East en route vers une deuxième place en classe 8A. À ce titre, il est le joueur Herald-News de l’année.

“C’est fou. Et j’y pense, et je le remercie [Plantz] tous les jours pour cette conversation », a déclaré Scianna. “Ce qu’il a réussi à me convaincre de faire, je lui en suis très reconnaissant.”

Jake Scianna de Lincoln-Way East retourne une interception contre Bolingbrook. Vendredi 23 septembre 2022, à Francfort. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Alors que la porte de la possibilité était maintenant étonnamment ouverte à Scianna, il était bien conscient qu’il avait encore des obstacles importants à franchir et une préoccupation sous-jacente au-delà de savoir s’il serait ou non en mesure de jouer sa saison senior avec les Griffins.

“Je prévois de jouer au football universitaire, j’ai donc dû expliquer très clairement à mon médecin quels étaient les risques ici. Il m’a dit que le ménisque est plus susceptible d’être endommagé, mais nous allons simplement le nettoyer si vous avez des problèmes », a déclaré Scianna. « Il m’a dit que si je me déchirais le ménisque, j’en aurais fini, mais je sais à quel point cela compte pour toi, ta dernière année. Mais si j’ai déchiré le ménisque, il peut être nettoyé avec la réparation du LCA. Ce n’est pas comme si cela vous retiendrait plus en temps de rééducation.

Son entraîneur, Rob Zvonar, a également connu un tourbillon d’émotions en apprenant qu’il perdrait le cœur et l’âme de son unité défensive à son retour potentiel inattendu dans une période de 48 heures.

“Tout s’est passé assez vite”, a déclaré Zvonar. “Il m’a appelé pour me dire qu’il avait terminé, puis m’a appelé pour me dire qu’il allait tenter le coup entre 24 et 48 heures. Aussi heureux que j’étais, il y avait beaucoup d’hésitation. Est-ce que je contribue à sacrifier les autres problèmes de santé d’un jeune homme pour gagner un match de football au lycée ? Je me sentais très consciencieux de ne pas vouloir opposer une victoire et une défaite à la santé d’un jeune homme. Mais Jake et ses parents ont vraiment mis un terme à cette conversation, nous disant qu’ils connaissaient les risques et qu’ils savaient ce qu’ils faisaient.

“Nous sommes vraiment reconnaissants qu’il ait pu le faire et le faire à un très haut niveau.”

Scianna connaissait les risques et pensait qu’il avait correctement anticipé les obstacles mentaux auxquels il serait confronté. Les obstacles se sont en réalité avérés plus difficiles à franchir.

“Les premiers matchs, je ne jouais certainement pas du tout au mieux de mes capacités. C’était définitivement un démarrage lent et c’était à 100% mental », a déclaré Scianna. “Je veux dire, physiquement, je n’étais pas à 100%, mais je savais que si j’arrivais à 100% mentalement, mon jeu serait génial.”

Cela a finalement commencé à se produire avec Scianna définissant un match de mi-saison contre Bolingbrook comme son évasion.

“J’ai vraiment eu mon match d’évasion là-bas [versus Bolingbrook]», a déclaré Scianna. «C’était juste beaucoup de discours intérieur et des choses qui me passaient par la tête. J’ai dû me poser beaucoup de questions et il y avait certainement des doutes, mais la chose la plus importante qui a aidé, c’est juste le travail, jour après jour. Plus je travaillais, plus j’étais confiant. »

Cette confiance a permis à Scianna d’aider à hisser Lincoln-Way East dans le match pour le titre d’État de classe 8A, où ils sont tombés face à Loyola. Mais ne pas pouvoir terminer la saison avec le résultat qu’il espérait n’a pas rendu l’expérience moins gratifiante.

“Je n’ai définitivement aucun regret”, a déclaré Scianna. “Les souvenirs et la fraternité que j’ai avec mes coéquipiers sont quelque chose que je n’oublierai jamais.”

Jake Scianna de Lincoln-Way East fait le traditionnel coup de marteau alors que l’équipe entre sur le terrain avant le match contre Batavia. Vendredi 2 septembre 2022, à Francfort. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Scianna a subi une opération de réparation quelques jours seulement après le match de championnat d’État et progresse déjà bien dans sa récupération.

“Je peux déjà plier mon genou au-delà de la barre des sept degrés et j’ai une grande force”, a déclaré Scianna. “Jouer avec la blessure m’a en quelque sorte aidé à récupérer après l’opération.”

Et maintenant, le processus commence sérieusement à ce que pourrait être sa prochaine étape et, malgré les épreuves et les tribulations de sa saison senior, l’objectif reste le même qu’il l’a toujours été.

“Mon objectif est de jouer au football Power 5”, a déclaré Scianna. “Évidemment, c’est difficile avec le portail de transfert et c’est aussi difficile parce que je ne suis pas 6-2.

“Mais je l’utilise juste comme une puce sur mon épaule et l’une des choses que je me dis quand je doute de moi, c’est combien de grandes recrues auraient pu jouer avec un ACL déchiré au niveau que j’ai fait?”

Zvonar miserait beaucoup sur Scianna pour n’importe quelle école qui aurait la sagesse de le placer dans son programme.

“Tu veux parier contre un gamin qui a joué 14 matchs avec une déchirure du LCA ?” dit Zvonar. “Je pense que maintenant qu’il a fait cela, je suis sûr qu’il n’y a aucun objectif ou accomplissement qu’il a l’impression de ne pas pouvoir atteindre. Je ne parierais jamais contre ce gamin.

« C’est mon gars tous les jours de la semaine. Deux fois le vendredi soir ou deux fois le samedi après-midi, chaque fois que le match aura lieu.