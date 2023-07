Schweinsteiger dit que Guardiola a joué un rôle dans le déclin de l’Allemagne

L’ancien ailier allemand Bastian Schweinsteiger a déclaré que Pep Guardiola était en partie responsable du déclin de l’équipe nationale, déclarant à la radio britannique Talksport que l’Allemagne avait perdu certaines de ses valeurs à cause de la façon dont l’Espagnol s’entraînait pendant son séjour en Bundesliga.

« Quand Pep Guardiola a rejoint le Bayern Munich, quand il est venu dans le pays, tout le monde croyait que nous devions jouer ce genre de football, comme les passes courtes et tout. Nous perdions en quelque sorte nos valeurs », a déclaré Schweinsteiger jeudi.

Schweinsteiger, qui travaille comme expert de la télévision, a joué sous Guardiola pendant deux saisons au Bayern après l’arrivée de l’ancien entraîneur de Barcelone à Munich en 2013. Schweinsteiger a quitté le club en 2015, tandis que Guardiola est parti pour Manchester City en 2016.

Ce fut un sort chargé de trophées pour les Bavarois sous Guardiola, remportant trois titres de Bundesliga, deux Coupes d’Allemagne et une Coupe du monde des clubs. Cependant, les Bavarois ont perdu en demi-finale de la Ligue des champions lors de chacune de leurs trois saisons sous Guardiola.

« Je pense que la plupart des autres pays considéraient l’Allemagne comme un combattant, nous pouvons courir jusqu’à la fin et tout. Les forces se sont perdues au cours des sept, huit dernières années. Nous avons oublié cela et étions plus concentrés sur le fait de bien jouer le ballon. C’est l’une des raisons », a déclaré Schweinsteiger à propos du déclin de l’Allemagne depuis 2016.

Joachim Löw était alors entraîneur de l’Allemagne, après avoir mené l’équipe au titre de la Coupe du monde en 2014 avec Schweinsteiger jouant un rôle clé. L’Allemagne a atteint les demi-finales de l’Euro 2016, mais a depuis déçu lors des grands tournois.

L’Allemagne a échoué avec une sortie de phase de groupes lors de la Coupe du monde 2018, n’a atteint que le deuxième tour de l’Euro 2020 et a de nouveau été éliminée en phase de groupes lors de la Coupe du monde l’année dernière.

Sous la direction du remplaçant de Löw, Hansi Flick, l’Allemagne n’a remporté que trois de ses 11 matchs la saison dernière. L’équipe a été sifflée par ses propres fans pendant et après une défaite 2-0 à domicile contre la Colombie le mois dernier et la confiance est faible avant que le pays n’accueille l’Euro 2024 l’année prochaine.

Pendant ce temps, Guardiola a connu du succès avec City, menant le club soutenu par Abu Dhabi à son premier trophée de la Ligue des champions la saison dernière, ainsi qu’aux titres de Premier League et de FA Cup.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.