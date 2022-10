Schweikert affronte un challenger démocrate alors qu’il brigue un 7e mandat

PHOENIX (AP) – Les efforts républicains pour obtenir des sièges dans la délégation de neuf membres de la Chambre des États-Unis en Arizona se déroulent dans la banlieue nord-est de Phoenix, où le représentant républicain à six mandats David Schweikert tente de persuader les électeurs que plusieurs violations du financement de la campagne ne disqualifient pas lui du bureau.

Le vote anticipé a commencé mercredi dans tout l’Arizona, avec moins d’un mois avant le jour du scrutin le 8 novembre.

Lors de ses deux dernières courses de réélection, Schweikert a réussi à repousser les challengers malgré les allégations de financement de la campagne qui ont finalement conduit à des amendes pour lui et son comité électoral.

Maintenant, le démocrate Jevin Hodge insiste sur le fait que les défaillances de Schweikert ne sont pas derrière lui.

Hodge a souligné l’amende de 125 000 $ infligée par la Commission électorale fédérale au comité de campagne de Schweikert plus tôt cette année pour avoir déclaré des dépenses erronées et détourné des fonds de campagne pour son propre usage.

“Il continue de faire les gros titres pour lui-même”, a déclaré Hodge.

Deux ans plus tôt, Schweikert avait payé une amende de 50 000 $ et reconnu 11 violations pour régler une enquête du comité d’éthique de la Chambre des États-Unis, qui avait conclu qu’il était indifférent aux violations répétées du financement de la campagne et avait utilisé son personnel officiel pour le travail de campagne. Il a de toute façon remporté sa candidature à la réélection de 2020 par près de 5 points de pourcentage sur un démocrate bien financé.

Schweikert, qui a blâmé son ancien chef de cabinet pour de nombreux problèmes, a déclaré qu’il ne craignait pas que le scandale nuise à ses chances de réélection.

“Je peux vous montrer dans le sondage que personne ne s’en soucie”, a déclaré Schweikert.

Les démocrates cherchent à renverser Schweikert dans le 1er district du Congrès de l’Arizona, qui comprend des parties du nord de Phoenix, de Scottsdale, de Fountain Hills et de Paradise Valley. Le quartier riche a été renuméroté et ses lignes redessinées lors du redécoupage de l’année dernière. Il est devenu un peu moins républicain, bien que le GOP y occupe toujours la première place dans l’inscription des électeurs.

Les démocrates détiennent actuellement cinq des sièges de l’Arizona House, mais les républicains espèrent que les cartes de district nouvellement dessinées qui les favorisent les aideront à en obtenir un – voire deux. Une mauvaise performance de Schweikert pourrait anéantir ces espoirs.

Hodge, qui est président du conseil d’administration d’un programme Head Start à Phoenix, a fait tourner les têtes en 2020 lorsqu’il est venu à moins de 403 voix de remporter un siège au conseil de surveillance du comté. Il a choisi de ne pas contester les résultats, affirmant qu’il faisait confiance au processus électoral et aux personnes qui le dirigent.

Il espère que le district un peu plus modéré, où un tiers des électeurs sont inscrits en tant qu’indépendants, sera réceptif à ses messages de réduction des coûts des médicaments sur ordonnance, de protection de la démocratie et de codification des droits à l’avortement.

“C’est un quartier plus bleu”, a déclaré Hodge. “Je parle aux électeurs tous les jours.”

Schweikert soutient que son accent sur les effets de l’inflation et du déficit fédéral est en phase avec un large éventail d’électeurs dans sa circonscription.

“Nous nous sentons à l’aise là où nous sommes en ce moment”, a déclaré Schweikert.

Stan Barnes, consultant politique à Phoenix et ancien législateur de l’État républicain, a déclaré que Schweikert n’était pas vulnérable, en partie parce qu’il est bien connu dans le district et qu’il a des vents républicains dans le dos ce cycle électoral.

“Le député Schweikert a déjà participé à des courses difficiles, mais je ne pense pas que les élections générales de 2022 en fassent partie”, a déclaré Barnes.

L’ancien shérif du comté de Maricopa, Joe Arpaio, s’est également emmêlé dans la course. Hodge a tenté d’attaquer Schweikert lorsque la campagne démocrate a payé 35 $ pour une vidéo de célébrités d’Arpaio. Dans la vidéo, le républicain de renommée nationale qui vit dans le district de Schweikert a exhorté une personne nommée Dave à cesser de commettre des actes répréhensibles, affirmant que la prison était un mauvais endroit et que Dave serait probablement renvoyé de son travail.

Bien que le nom de famille de Schweikert n’ait jamais été mentionné dans la vidéo, il était clairement dirigé vers le titulaire républicain. Hodge a posté un lien vers la vidéo, tweetant que même “Joe Arpaio sait que David Schweikert est aussi louche qu’ils viennent.”

Dans une interview avec l’Associated Press, l’ancien shérif de 90 ans a soutenu qu’il avait été trompé par la personne qui avait demandé la vidéo, affirmant qu’il ne savait pas que cela serait considéré comme une attaque contre Schweikert, que l’ancien shérif soutient. . Schweikert a critiqué la vidéo.

“Jeu enfantin et amateur”, a déclaré Arpaio. “Pourquoi m’a-t-il jeté là-dedans ?”

Arpaio avait été reconnu coupable d’outrage au tribunal en 2016 pour avoir désobéi à l’ordre d’un juge de six ans plus tôt d’arrêter ses patrouilles de la circulation ciblant les immigrants. Plus tard cette année-là, il a perdu sa candidature pour un autre mandat de shérif.

Neuf mois plus tard, le président Donald Trump a gracié Arpaio.

Hodge a déclaré qu’il n’était pas la personne qui avait demandé à Arpaio de faire la vidéo, mais qu’il soutenait la décision de payer pour la vidéo et de la promouvoir sur les réseaux sociaux. “C’était une transaction commerciale”, a déclaré Hodge. « Il a un Cameo (compte). Nous avons soumis tout ce qui était demandé.

Jacques Billeaud, The Associated Press