Schwarzenegger visite Auschwitz dans un message contre la haine

OSWIECIM, Pologne – L’icône du cinéma Arnold Schwarzenegger s’est rendue mercredi sur le site du camp de la mort nazi d’Auschwitz, rencontrant un survivant de l’Holocauste et le fils de survivants de l’Holocauste pour délivrer un message contre les préjugés et la haine.

L’acteur de “Terminator” et ancien gouverneur de Californie considérait les casernes, les tours de guet et les vestiges de chambres à gaz qui perdurent comme des preuves de l’extermination allemande des Juifs et d’autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale.