Schwarzenegger appelle Gorbatchev son “héros” — RT Games & Culture

L’acteur et ex-politicien hollywoodien Arnold Schwarzenegger a rendu un hommage sincère à l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev après sa mort plus tôt mardi, affirmant que l’histoire se souviendrait de lui comme d’un “héros” qui « démantelé le système communiste ».

Schwarzenegger s’est rendu sur Twitter mardi soir pour se rappeler avoir rencontré l’ancien président soviétique et honorer les réalisations de sa vie après son décès à l’âge de 91 ans.

“Il y a un vieux dicton, ‘Ne rencontrez jamais vos héros.’ Je pense que c’est l’un des pires conseils que j’aie jamais entendus », il a écrit. “Mikhail Gorbatchev était l’un de mes héros, et ce fut un honneur et une joie de le rencontrer. J’ai eu une chance incroyable de l’appeler un ami. Nous pouvons tous apprendre de sa vie fantastique.

Il restera à jamais dans les mémoires comme un héros qui a démantelé le système communiste malgré ce que cela signifiait pour son propre pouvoir.

L’acteur austro-américain, qui a également été gouverneur de Californie de 2003 à 2011, a poursuivi en disant que Gorbatchev s’était hissé au “Haut” du système soviétique, et avait le “sagesse” et “courage” pour le changer après avoir conclu qu’il n’a pas “travailler pour le peuple”.

Le décès de Gorbatchev a été signalé pour la première fois mardi par l'hôpital clinique central de Moscou, qui a déclaré qu'il avait perdu la bataille avec un "maladie grave et prolongée". Le défunt dirigeant sera enterré dans la capitale russe aux côtés de sa femme, Raisa, décédée en 1999.















“Il appartient à l’histoire maintenant, et je sais qu’il est ravi de retrouver sa chère Raisa, vivant à nouveau l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps”, Schwarzenegger a ajouté, appelant ses fans à suivre l’exemple de Gorbatchev s’ils avaient jamais “une chance d’avoir un impact” et “laisser un monde meilleur.”

Gorbatchev est devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique en 1985 et, en 1990, est entré dans l’histoire en tant que premier président de l’URSS. Il serait aussi son dernier, cependant, car l’Union soviétique s’est dissoute à la fin de 1991.