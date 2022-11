Schwarzenegger admet avoir trompé Stallone — RT Games & Culture

Arnie a finalement confirmé les rumeurs hollywoodiennes de longue date sur “Stop!” Ou ma mère tirera le film

La star de l’action, Arnold Schwarzenegger, a admis au Hollywood Reporter qu’il avait trompé son rival de l’époque, Sylvester Stallone, pour qu’il joue dans l’un de ses pires films, “Stop !” Ou ma mère va tirer.’

Le magazine, qui a publié lundi une importante interview avec Stallone, a contacté Schwarzenegger, lui demandant de commenter les rumeurs qui circulent depuis longtemps sur la comédie de copains flics de 1992.

Il a été affirmé qu’Arnie détestait le scénario, mais a délibérément divulgué qu’il était très intéressé par le rôle dans l’espoir que Sly le reprendrait et finirait par jouer dans un mauvais film, ce qui nuirait à sa carrière. Et son plan a fonctionné.

« C’est 100 % vrai. À cette époque, nous faisions toutes sortes de choses folles pour avancer dans notre rivalité », Schwarzenegger, 75 ans, a déclaré aux journalistes.

Mais l’ancien gouverneur de Californie a souligné que tout conflit entre lui et Stallone appartenait désormais au passé. “Heureusement pour nous et pour tous les autres, aujourd’hui, nous nous enracinons les uns les autres. Dieu merci, car nous n’avons certainement jamais besoin d’un autre “Stop !” Ou ma mère tirera.'”















À sa sortie, le film a été détruit par les critiques et est toujours considéré comme l’un des pires de la carrière cinématographique de cinq décennies de Sly. Cependant, il s’est relativement bien comporté au box-office, rapportant plus de 70 millions de dollars.

Stallone, 76 ans, a raconté au Hollywood Reporter comment il s’était lancé dans “Stop!” Ou ma mère va tirer.’ L’acteur a rappelé qu’il “J’avais entendu dire que Schwarzenegger allait faire ce film et j’ai dit:” Je vais le battre. Je pense qu’il m’a piégé.

Le film “était censé être comme ‘Throw Momma From the Train’ avec la maman comme ce travail vraiment méchant. Au lieu de cela, vous engagez la femme la plus gentille d’Hollywood, Estelle Getty, que vous souhaiteriez être votre mère. C’est la fin de ça ! il a dit.

Sly a également insisté sur le fait que lorsque Arnie et lui se rencontrent ces jours-ci, ils se retrouvent “Juste rire du bon vieux temps.”

Selon Stallone, il a dit à son ancien rival que « ‘Nous sommes les deux derniers tyrannosaures.’ Nous sommes les deux derniers mangeurs de viande, et il ne reste plus beaucoup de boeuf. Alors nous ferions mieux de nous amuser.