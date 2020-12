NEW YORK: Kyle Schwarber et Albert Almora Jr. ont été déchaînés par les Cubs de Chicago après avoir aidé l’équipe à remporter son premier titre de la Série mondiale en plus d’un siècle, parmi 59 joueurs qui sont devenus des agents libres dans le cadre des retombées de la pandémie de coranavirus lorsque leurs équipes n’ont pas pu les obtenir offrant des contrats pour 2021 avant la date limite du mercredi soir.

Le releveur de Cincinnati Archie Bradley, le voltigeur d’Atlanta Adam Duvall, le voltigeur du Colorado David Dahl et le voltigeur du Minnesota Eddie Rosario ont également été lâchés par leurs clubs, qui ne voulaient pas que ces joueurs soient éligibles à l’arbitrage salarial en février, ce qui serait leur droit. Vous connaissez. ils ont été mis en adjudication.

Schwarber a gagné 2596296 $ de salaire au prorata de son salaire de 7,01 millions de dollars la saison dernière, mais a atteint 0,188 avec 11 circuits en 59 matchs, contre 38 circuits, 92 points produits et une moyenne au bâton de .250 en 155 matchs en 2019. Almora a atteint 0,167 en 28 matchs la saison dernière, gagnant 1667667 $ au prorata à 4,5 millions de dollars, contre 0,236 en moyenne, 12 circuits et 32 ​​points produits en 2019.

Schwarber est revenu d’une grave blessure au genou, atteignant 0,412 avec deux points produits dans la Série mondiale 2016 lorsque les Cubs ont remporté leur premier titre depuis 1908. Il a été le frappeur désigné pour les matchs de Cleveland.

Almora a joué un rôle clé dans le match 7, a couru pour Schwarber dans la 10e manche, a avancé sur le flyball de Kris Bryants et a marqué le coup d’envoi du doublé de Ben Zobrist dans une victoire 8-7.

Alors que le nombre total de joueurs libérés à la date limite n’avait que légèrement augmenté par rapport à 56 l’an dernier, davantage de joueurs de haute qualité ont été libérés par des équipes, dont beaucoup ont tenté de réduire après une saison régulière avec une forte baisse des ventes car il n’y avait pas de fans. . ont été autorisés dans les stades en raison de problèmes de santé.

Milwaukee était sur le point de couper le releveur Corey Knebel, mais a plutôt échangé le droitier contre le champion de la Série mondiale Los Angeles Dodgers pour un joueur qui serait nommé juste avant la date limite ou l’argent comptant. Knebel était un All-Star en 2017 avec 39 arrêts et 126 retraits au bâton en 76 manches, mais a raté 2019 après l’opération de Tommy John et a frappé 15 retraits en 13 1/3 manches au cours de la saison raccourcie par la pandémie lorsque sa vitesse moyenne de balle rapide a atteint 3 mph est tombé à un peu moins de 95 mph.

Cinquante-neuf joueurs ont accepté des contrats d’un an avant la date limite, et nombre d’entre eux risquaient d’être coupés.

Le Minnesota a conclu des accords avec cinq joueurs, dont le lanceur Jos Berros (6,1 millions de dollars) et le centre de terrain Byron Buxton (5 125 000 dollars).

Kansas City a égalé le frappeur désigné Jorge Soler (8,05 millions de dollars), le joueur de premier but Hunter Dozier (2,72 millions de dollars), les droitiers Jesse Hahn (1,75 million de dollars) et Jakob Junis (1,7 million de dollars), et le voltigeur Franchy Cordero (800 000 $).

Les Mets de New York ont ​​conclu un contrat d’un an de 5,1 millions de dollars avec le gaucher Steven Matz et ont finalisé leur contrat de 15,5 millions de dollars sur deux ans avec le releveur libre-agent Trevor May, un accord en cours. était d’un contrat physique. Les Mets ont sorti les pichets Chasen Shreve, Nick Tropeano, Paul Sewald et Ariel Jurado; Tropeano a été réclamé de dérogations de Pittsburgh en octobre, avant que le propriétaire Steve Cohen n’achète l’équipe des familles Wilpon et Katz.

Le joueur de premier but Matt Olson et Oakland ont convenu d’un contrat d’un an de 5 millions de dollars, et le joueur de premier but Jess Aguilar et Miami ont accepté un contrat d’un an de 4,3 millions de dollars.

Atlanta a conclu des accords avec le droitier Luke Jackson (1,9 million de dollars), le joueur de champ intérieur Johan Camargo (1,36 million de dollars) et le gaucher Grant Dayton (900 000 dollars). Milwaukee a conclu des accords avec le receveur Omar Narvez (2,5 millions de dollars) et l’arrêt-court Orlando Arcia (2 millions de dollars).

Boston était d’accord avec le lanceur Matt Barnes (4,4 millions de dollars) et le receveur Kevin Plawecki (1,6 million de dollars), et les Yankees et le droitier Luis Cessa ont égalé 1 million de dollars.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports