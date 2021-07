Schumer va pousser le projet de loi sur les infrastructures, résolution budgétaire cette semaine

Rien n’est plus difficile que de savoir comment payer les 579 milliards de dollars de nouveaux fonds d’infrastructure qu’ils ont accepté de dépenser plus tôt cette année.

« Nous ne devrions pas avoir une date limite arbitraire de mercredi », a déclaré dimanche le sénateur de l’Ohio Rob Portman, le principal républicain négociant l’accord, dans l’émission « State of the Union » de CNN. « Nous devrions présenter la législation lorsqu’elle sera prête. »

En plus du vote prévu cette semaine, l’autre test majeur à venir pour le paquet infrastructure est le soi-disant « score » du projet de loi du Congressional Budget Office, une évaluation de l’impact du paquet sur le déficit fédéral, sur la base de ce que le financement proposé paierait réellement.

Schumer a également fixé mercredi une date limite ambitieuse à son caucus pour parvenir à un accord interne afin de faire avancer leur résolution budgétaire massive, accompagnée d’instructions sur la réconciliation.

S’ils peuvent invoquer cette manœuvre parlementaire, les démocrates pourraient adopter le budget de 3 500 milliards de dollars avec une simple majorité simple au Sénat – qui est également divisée 50-50 avec les républicains – plutôt que les 60 voix que le GOP pourrait exiger par le biais des règles d’obstruction. .

Mais là aussi, la chronologie est serrée. Le président de la commission sénatoriale du budget, Bernie Sanders, qui dirigera le processus de rédaction de la législation n’a accepté le chiffre du premier plan que la semaine dernière.

Le paquet comprendra probablement de l’argent pour l’école maternelle universelle, un collège communautaire gratuit, une assurance maladie élargie, des garderies subventionnées, des congés familiaux et médicaux élargis, de nouveaux logements pour les personnes à faible revenu et des projets d’énergie verte à l’échelle nationale.

S’il est adopté comme l’envisagent les démocrates, le projet de loi marquerait à la fois la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des décennies et l’un des efforts les plus radicaux de Washington pour freiner le changement climatique et préparer le pays à ses effets.

Les républicains, quant à eux, ont rechigné à l’idée d’injecter des milliers de milliards de dollars de plus dans l’économie alors que l’inflation est en hausse.

La résolution budgétaire des démocrates est « totalement inappropriée pour le pays, qui souffre déjà d’une inflation dramatique », a déclaré la semaine dernière le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky.

Bon nombre des dispositions des deux projets de loi de dépenses de Biden sont populaire auprès des électeurs, pourtant. Les démocrates comptent sur cette approbation publique pour aider à faire passer les projets de loi au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Les espoirs électoraux du parti en 2022 dépendent probablement de la réussite du programme à deux volets de Biden et de la capacité de Biden à maintenir le soutien du public d’ici novembre de l’année prochaine.

Biden fera la promotion des deux projets de loi, surnommés l’agenda « Build Back Better » par la Maison Blanche, lundi dans des remarques sur la reprise économique après la pandémie de Covid.

Publiquement, le président a essayé de rester au-dessus de la mêlée pendant les négociations sur les infrastructures.

« Il peut y avoir de légers ajustements des paiements et cela dépendra de ce que le Congrès veut faire », a déclaré Biden aux journalistes mercredi après-midi après avoir rencontré les démocrates du Sénat à Capitol Hill. la maison Blanche. « Je ne sais pas ce qui peut arriver, exactement comment cela va être payé », a-t-il ajouté.

Mais en privé, les sénateurs des deux partis ont été en communication quasi constante avec les principaux envoyés de la Maison Blanche ces derniers jours.

Portman a déclaré avoir parlé samedi soir aux négociateurs de la Maison Blanche des détails du projet de loi sur les infrastructures. Jeudi, un groupe de sénateurs a rencontré l’équipe de la Maison Blanche à Capitol Hill.

Alors que la Chambre retourne à Capitol Hill cette semaine, la présidente Nancy Pelosi, D-Calif., et ses collaborateurs travaillent dans les coulisses pour éviter les problèmes potentiels des démocrates modérés avec le plan budgétaire de 3,5 billions de dollars, a rapporté Punchbowl News lundi matin.

Pelosi a suggéré qu’elle exigerait que le Sénat adopte à la fois l’accord sur les infrastructures et le projet de loi budgétaire avant de les aborder à la Chambre.

« Il n’y aura pas de projet de loi sur les infrastructures à moins que nous ayons un projet de loi de réconciliation adopté par le Sénat américain », a déclaré Pelosi le mois dernier.

Christina Wilkie a fait un reportage de Washington et Kevin Breuninger de New York.