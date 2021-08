Schumer tente de faire adopter un projet de loi bipartite

Schumer a déclaré mardi que « le Sénat va rester ici jusqu’à ce que nous terminions nos travaux » sur les deux mesures. Les républicains ont appelé à un processus plus lent de débat et de modification du projet de loi: le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré qu’il aurait bloqué une tentative potentielle de Schumer de mettre fin au débat sur la législation s’il tentait de franchir le pas mardi.

Le Sénat doit partir pour ses vacances d’un mois lundi. La chambre semble peu susceptible d’approuver à la fois le plan d’infrastructure et une résolution budgétaire – qui leur permet d’approuver leur plan de dépenses sans votes républicains – avant cette date.

Le Sénat reprendra les votes sur les « multiples » amendements au plan mercredi après-midi, a déclaré le démocrate de New York. Schumer vise à approuver la législation finale cette semaine, avant d’entamer le processus permettant aux démocrates d’adopter un investissement séparé de 3 500 milliards de dollars dans les programmes sociaux et les mesures climatiques.

Le sénateur Joe Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale et l’un des négociateurs du projet de loi, a déclaré mercredi à NBC News qu’il pensait que le processus d’amendement pourrait se terminer dès jeudi soir. Le sénateur Tom Carper, un démocrate du Delaware qui gère le débat, a déclaré à NBC qu’il ne se hâterait pas de mettre un terme au processus d’amendement.

« Je ne pense pas qu’il y ait une précipitation au jugement pour simplement clore le débat », a-t-il déclaré mercredi. « Nous donnons aux gens l’opportunité de proposer leurs amendements, et j’espère que nous continuerons avec le genre d’esprit que nous avons déjà montré. »

À moins d’un bouleversement du GOP, le projet de loi semble être sur le point d’être adopté avec plus de 60 voix nécessaires pour son approbation. Les partisans démocrates et du GOP de la proposition l’appellent un investissement en retard dans les transports, le haut débit et les services publics qui secoueront l’économie alors que le pays tente de sortir de la pandémie de coronavirus.

Il comprend 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les ponts, les aéroports, les ports, les bornes de recharge pour véhicules électriques, Internet, les systèmes d’approvisionnement en eau et l’électricité, entre autres politiques.

De nombreux démocrates ont fait pression pour leur deuxième plan de dépenses alors qu’ils tentent de soutenir les ménages grâce à l’expansion des services de garde d’enfants, des congés payés, de l’éducation et des soins de santé. Les législateurs du parti ont également affirmé que le plan d’infrastructure ne faisait pas assez pour réduire les émissions et préparer les bâtiments et les systèmes de transport en commun aux effets du changement climatique.