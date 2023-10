Schumer se rendra en Chine, au Japon et en Corée du Sud avec une délégation du Sénat

Commentez cette histoire Commentaire

Le chef de la majorité sénatoriale, Charles E. Schumer (DN.Y.), dirigera une délégation bipartite de sénateurs lors d’une visite en Chine, au Japon et en Corée du Sud ce mois-ci dans le cadre d’un effort visant à promouvoir les intérêts américains dans la région, a confirmé son bureau. Trois démocrates et trois républicains composeront la délégation dirigée par Schumer et le sénateur Mike Crapo (R-Idaho), le plus haut républicain de la commission sénatoriale des finances. Le groupe se rendra après la pause du Sénat en octobre, selon un communiqué du bureau de Schumer.

La visite intervient à un moment de tensions entre Washington et Pékin et les membres de la délégation, dont le sénateur Bill Cassidy (R-La.), le sénateur John Neely Kennedy (R-La.), la sénatrice Maggie Hassan (DN. H.) et le sénateur Jon Ossoff (Démocrate de Géorgie) – seront probablement confrontés à des points de désaccord entre leurs gouvernements, notamment sur les droits de l’homme, le commerce et la géopolitique.

L’administration Biden a envoyé plusieurs responsables de haut niveau en Chine ces derniers mois dans le but d’améliorer les relations, à commencer par le secrétaire d’État Antony Blinken en juin, suivi par la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen et John F. Kerry, l’envoyé spécial du président Biden. sur le changement climatique, en juillet et la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, en août.

Mais le gouvernement chinois n’a envoyé aucun de ses responsables à Washington, ce qui a incité certains républicains à remettre en question le but de toute visite officielle des États-Unis jusqu’à ce que les Chinois lui rendent la pareille.

La question devrait revenir sur le devant de la scène le mois prochain, lorsque les États-Unis accueilleront les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco pour le sommet annuel du bloc commercial. Si le président chinois Xi Jinping est présent, il pourrait rencontrer Biden pour la première fois en personne depuis l’année dernière. Après cette réunion, qui a eu lieu en marge du sommet du Groupe des 20 en Indonésie, Biden a déclaré qu’« il n’était pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide » entre la Chine et les États-Unis.

Mais les relations entre les deux pays ne se sont pas améliorées depuis, avec des désaccords croissants sur des points chauds tels que Taiwan, les contrôles commerciaux américains sur certaines technologies, notamment les semi-conducteurs, et le traitement réservé aux entreprises américaines opérant en Chine.

Plus récemment, le Washington Post a rapporté que l’administration Biden interdirait au plus haut responsable du gouvernement de Hong Kong, que Washington a sanctionné en réponse à la répression chinoise contre Hong Kong en 2020, d’assister au sommet de l’APEC – une décision qui pourrait inciter Xi à y renoncer. l’événement.

Plusieurs médias ont rapporté que la délégation du Congrès dirigée par Schumer espérait rencontrer Xi lors de sa visite. Une réunion n’a pas été confirmée et il serait inhabituel que des sénateurs américains organisent une réunion d’un tel niveau en Chine. (Xi a rencontré des représentants du Congrès, dont le leader de la majorité sénatoriale de l’époque, Mitch McConnell (R-Ky.), lors d’une visite d’État aux États-Unis en 2015.)

Mais le président chinois pourrait accepter une réunion pour signaler son intention de participer au sommet de l’APEC – et pour faire preuve de confiance alors qu’il fait face à des défis intérieurs, notamment un ralentissement économique, a déclaré Robert Daly, directeur de l’Institut Kissinger sur la Chine et les États-Unis à le Centre Wilson.

« Il ne peut pas donner l’impression qu’il se cache des grands problèmes », notamment la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis, a déclaré Daly.

Les sénateurs, en sollicitant cette réunion, veulent également projeter la confiance et montrer au public américain qu’ils ont défendu les travailleurs et les entreprises américaines à l’étranger et ont protesté contre Pékin sur les politiques que Washington perçoit comme une violation de sa propre sécurité nationale, a déclaré Daly. Les responsables américains veulent également rassurer leurs alliés concernés, y compris en Europe, sur leur « intérêt pour une gestion responsable de cette rivalité », a-t-il déclaré.

Pendant leur séjour en Chine, les législateurs prévoient de rencontrer des responsables et des représentants d’entreprises américaines et chinoises opérant dans les deux pays, a indiqué le bureau de Schumer, ajoutant que le leader de la majorité « se concentrera sur la nécessité d’une réciprocité en Chine pour les entreprises américaines… ainsi que sur maintenir le leadership américain dans les technologies avancées pour la sécurité nationale.

La délégation devrait également aborder certaines des questions les plus sensibles des relations entre les États-Unis et la Chine au cours du voyage, notamment les droits de l’homme et le flux mortel de fentanyl de la Chine vers les États-Unis.