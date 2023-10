Schumer rencontre le Chinois Xi Jinping lors de sa visite à Pékin

HONG KONG — Un groupe de sénateurs dirigé par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, D.-NY, a rencontré lundi le président chinois Xi Jinping à Pékin, signe que Xi pourrait tenir une réunion très attendue avec le président Joe Biden plus tard cet automne.

Le dirigeant chinois a déclaré à Schumer que les États-Unis et la Chine entretenaient les relations bilatérales les plus importantes au monde et que leurs intérêts communs l’emportaient sur leurs différences, ont rapporté les médias d’État. Ses commentaires interviennent alors même que le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas menace de tendre davantage les liens qui sont déjà à leur plus bas niveau depuis des décennies.

Le groupe bipartisan de six sénateurs, qui se rend également chez les alliés des États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, constitue la première délégation du Congrès en Chine depuis 2019. Ils ont rencontré Xi au Grand Palais du Peuple à Pékin, selon la chaîne de télévision publique CCTV. .

Lors de leur entretien, Schumer s’est dit « déçu » par ce qu’il a décrit comme le manque de « sympathie » de la Chine pour Israël après une attaque surprise perpétrée par des combattants du groupe militant palestinien Hamas, qui a été l’incursion la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis 50 ans.

Dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les « parties concernées » à cesser immédiatement les hostilités pour protéger les civils.

« La solution fondamentale au conflit réside dans la mise en œuvre de la solution à deux États et l’établissement d’un État palestinien indépendant », a déclaré le ministère. a déclaré dans un communiqué cela ne mentionnait pas le Hamas.

S’adressant à Xi lundi, Schumer a qualifié les événements en Israël d’« horribles ».

« Je vous exhorte, ainsi que le peuple chinois, à vous tenir aux côtés du peuple israélien et à condamner ces attaques lâches et brutales », a-t-il déclaré.

« J’ai été très déçu, pour être honnête, par la déclaration du ministère des Affaires étrangères qui ne montrait aucune sympathie ni aucun soutien pour Israël en ces temps troublés », a ajouté Schumer.

Schumer a fait la même déclaration plus tôt lundi au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a également assisté à la réunion des sénateurs avec Xi.

Israël a également critiqué la réponse de la Chine, affirmant qu’il s’attendait à une « condamnation plus ferme » du Hamas.

Interrogé lundi sur les propos de Schumer, le ministère chinois des Affaires étrangères s’est dit « profondément attristé » par les pertes civiles et a appelé à un cessez-le-feu et à des négociations, tout en réitérant son soutien à une solution à deux États.

« La Chine est un ami commun d’Israël et de la Palestine », a déclaré le porte-parole Mao Ning lors d’un point de presse régulier à Pékin. « Nous espérons sincèrement voir la Palestine et Israël coexister pacifiquement et partager la sécurité et le développement. »

Bien que l’attention de Biden soit susceptible de se déplacer vers le Moyen-Orient, un récent blitz diplomatique a fait naître l’espoir d’un dégel dans les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Le lieu le plus probable pour une réunion Biden-Xi serait le mois prochain à San Francisco, qui accueille le forum de coopération économique Asie-Pacifique.

Les dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en Indonésie en novembre dernier lors du sommet annuel du Groupe des 20 économies, un événement auquel Xi n’a pas assisté cette année lorsqu’il s’est tenu en Inde. Ils n’ont pas parlé depuis, alors même que les relations entre les États-Unis et la Chine se sont dégradées sur le commerce, la technologie, le statut de Taiwan, la position de la Chine sur la guerre de la Russie en Ukraine et l’apparition d’un prétendu ballon espion chinois au-dessus du territoire américain au début de cette année.

Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Xi, Biden a déclaré vendredi aux journalistes qu’« aucune réunion de ce type n’a été organisée, mais c’est une possibilité ».

Les sénateurs avaient exprimé l’espoir d’avoir leur propre rencontre avec Xi avant leur voyage en Asie, qui, selon eux, visait à faire progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis dans la région. Au cours de leur voyage, qui a débuté samedi à Shanghai, ils rencontreront des dirigeants du gouvernement et du monde des affaires ainsi que des dirigeants d’entreprises américaines.

Schumer a déclaré lundi à Wang que même si Washington ne cherchait pas à entrer en conflit avec Pékin, la Chine devrait offrir des « règles du jeu équitables » aux entreprises américaines opérant dans le pays, qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le renforcement des réglementations et un environnement commercial imprévisible.

Wang a exhorté Schumer à respecter les intérêts fondamentaux et le droit au développement de la Chine. Pékin s’est opposé aux mesures américaines visant à le priver de l’accès aux puces semi-conductrices avancées, ainsi qu’aux restrictions imposées par Biden en août aux investissements américains dans certaines industries de haute technologie en Chine considérées comme stratégiquement sensibles.

Bien qu’il ait été organisé indépendamment de la Maison Blanche, le voyage des sénateurs a reçu des expressions de soutien de la part de l’administration Biden, qui a envoyé une série de hauts responsables à Pékin au cours de l’été dans le but d’améliorer les relations.

Les hauts responsables américains, y compris les membres du Congrès, ne rencontreraient généralement pas une personnalité chinoise aussi haut placée que Xi. Le président chinois a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken en juin, mais pas d’autres responsables américains qui se sont rendus ultérieurement à Pékin, notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, l’envoyé américain pour le climat John Kerry et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Les autres membres de la délégation du Congrès sont le sénateur Mike Crapo, R-Idaho ; Bill Cassidy, R-La.; Maggie Hassan, DN.H. ; John Kennedy, R-La.; et Jon Ossoff, D-Ga.