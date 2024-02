Schumer rejette l’appel du président Johnson à ajouter une réforme des frontières au projet de loi sur l’Ukraine

Fraîchement sorti de la victoire en faisant passer 60 milliards de dollars pour l’Ukraine par le Sénat avec 70 voix, le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (DN.Y.) n’a pas perdu de temps pour faire pression sur le président Mike Johnson (R-La.) pour qu’il le soumette au vote à la Chambre.

Et il a rejeté la demande de Johnson que le Sénat accepte des réformes strictes des frontières pour faire face à l’afflux de migrants à la frontière sud.

“Maintenant, c’est à la Chambre de se réunir en ce moment, de faire ce qu’il faut et de sauver la démocratie telle que nous la connaissons”, a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse quelques heures après la fin du vote.

Schumer a déclaré qu’il espérait parler directement à Johnson pour l’exhorter à soumettre le projet de loi à la Chambre.

“J’espère parler directement au Président Johnson, et mon message est que c’est un moment rare où l’histoire regarde les États-Unis et voit si nous allons défendre nos valeurs, tenir tête aux tyrans comme [Russian President Vladimir] Poutine et faites ce qui est juste », a-t-il déclaré.

« Je dirai au Président Johnson : je suis convaincu qu’il y a une large majorité à la Chambre qui votera pour ce projet de loi. Je suis convaincu qu’il y a de nombreux républicains dans son caucus qui sont convaincus que nous devrions adopter ce projet de loi », a-t-il déclaré. “J’exhorterai le Président Johnson à intervenir dès maintenant et à faire ce qu’il faut.”

Schumer a souligné que le projet de loi avait obtenu 22 voix républicaines au Sénat.

Et il a écarté la demande de Johnson selon laquelle les démocrates acceptaient d’ajouter des dispositions pour renforcer la sécurité aux frontières face à une vague de migrants qui atteignait en moyenne 10 000 par jour en décembre.

« En fin de compte, ce projet de loi a été adopté avec une solide majorité. Nous devons apporter rapidement de l’aide à l’Ukraine. Nous ne pouvons pas tergiverser pendant encore trois ou quatre mois, et le moyen le plus rapide et le meilleur d’y parvenir est d’adopter le projet de loi du Sénat », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que les démocrates « étaient prêts… à faire de nombreux pas en direction d’un projet de loi frontalier fort et strict », en mettant l’accent sur l’accord sur la sécurité des frontières négocié entre les sénateurs Chris Murphy (démocrate du Connecticut) et James Lankford (républicain de l’Oklahoma). a obtenu l’approbation du National Border Patrol Council, de la Chambre de commerce des États-Unis et du Wall Street Journal.

“Malheureusement, trop de Républicains ont succombé aux soins de Donald Trump”, a-t-il déclaré, faisant référence à la réaction des Républicains contre le projet de loi après que Trump les ait exhortés à rejeter l’accord bipartisan.

Schumer a également rejeté une proposition lancée par Trump visant à accorder une aide à l’Ukraine sous la forme d’un prêt.

« Écoutez, la Chambre devrait adopter notre projet de loi », a-t-il déclaré. « Nous devrions nous en tenir à ce projet de loi. Personne ne sait même comment fonctionnerait ce programme de prêt. Ce n’est pas parce que Donald Trump dit quelque chose à l’improviste que les Républicains doivent marcher ensemble pour le faire.»

