Schumer réélu chef du Sénat après que les démocrates aient élargi leur majorité

WASHINGTON (AP) – Le sénateur Chuck Schumer a été élu à l’unanimité jeudi pour un nouveau mandat de leader démocrate au Sénat, à la tête d’une majorité renforcée de 51 sièges pour une nouvelle ère de gouvernement divisé au Congrès.

Les démocrates du Sénat se sont réunis à huis clos au Capitole pour choisir leur équipe de direction pour le nouveau Congrès qui débute en janvier. La session a été rapide et optimiste, sans challengers. Contrairement aux élections républicaines contestées, les dirigeants démocrates ont été choisis par acclamation. Des applaudissements se sont fait entendre dans les couloirs.

“Nous avons eu une grande réunion unifiée, où nous étions tous les deux très heureux de ce que nous avons pu accomplir lors du dernier Congrès et fixant des aspirations – de fortes aspirations – que nous accomplirons autant au cours des deux prochaines années”, a déclaré Schumer par la suite, flanqué par l’équipe d’une douzaine de membres.

En tant que chef de la majorité au Sénat, Schumer s’est avéré être une force étonnamment stable, bien que frénétique, lors de l’une des sessions les plus importantes du Congrès. Mais avec les républicains prenant le contrôle de la Chambre et affrontant le président Joe Biden au cours de la nouvelle année, ce sera un nouveau défi pour Schumer dans un Washington divisé.

Schumer, né à Brooklyn, a pris la première place dans les semaines qui ont suivi l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et a mené son parti à travers la crise du COVID-19 et des réalisations législatives inattendues, dont beaucoup sont bipartites. Ancien chef de campagne, il a dirigé le parti vers la majorité et l’a élargi à 51 sièges avec la victoire électorale spéciale du sénateur Raphael Warnock mardi en Géorgie.

Les démocrates du Sénat ont complété leur équipe de direction avec des personnalités nouvelles et de retour.

Le sénateur Dick Durbin de l’Illinois a été élu pour un autre mandat à la deuxième place en tant que whip démocrate. La position n ° 3 est revenue à la sénatrice Debbie Stabenow du Michigan. Et la sénatrice Patty Murray de Washington a été nommée présidente du Sénat par intérim et devra faire face à un vote du Sénat au cours de la nouvelle année pour le poste. Cela ferait d’elle la troisième dans l’ordre de succession présidentielle après le vice-président et président de la Chambre.

Warnock a reçu des applaudissements enthousiastes lorsqu’il est entré dans le jeudi fermé. Sa victoire, parallèlement à l’élection du démocrate John Fetterman, qui a renversé un siège détenu par le GOP en Pennsylvanie, étend la mince emprise 50-50 des démocrates sur le Sénat à une majorité de 51 sièges en janvier. Fetterman et les autres démocrates nouvellement élus se sont joints au vote de jeudi.

“De toute évidence, l’arrivée du sénateur Warnock nous donne à tous un rebond dans notre démarche, et c’est une chance de tirer parti de ce que nous avons fait”, a déclaré le sénateur Ron Wyden de l’Oregon, président de la commission des finances, à la sortie de la session.

La réélection de Schumer place deux New-Yorkais au sommet de la direction démocrate au Congrès, aux côtés du représentant Hakeem Jefferies, le nouveau chef de la minorité à la Chambre. Jeffries a été élu à la tête des démocrates après la décision de la présidente Nancy Pelosi de se retirer l’année prochaine.

Les républicains de la Chambre ont nommé le chef du GOP, Kevin McCarthy, comme nouveau président de la Chambre, mais il a du mal à amasser les 218 voix qui seront nécessaires lorsqu’il se présentera devant l’ensemble de la Chambre pour le vote du président en janvier.

Les républicains du Sénat ont déjà choisi leur équipe, mettant le chef républicain du Sénat Mitch McConnell sur la bonne voie pour devenir le chef de parti le plus ancien de la chambre.

McConnell a repoussé un défi rare du sénateur du GOP de Floride, Rick Scott, chef de campagne du parti, qui n’a pas réussi à reconquérir la majorité du Sénat pour les républicains.

Biden fera face à un Congrès divisé au cours de la nouvelle année, ce qui ouvre une ère de tensions partisanes potentiellement aiguës et d’enquêtes de surveillance, mais crée également la possibilité d’un bipartisme.

Schumer a déclaré cette semaine que la majorité de 51 sièges le rendait impatient de «faire avancer les choses» alors qu’il exprimait sa confiance dans le fait que les républicains au Congrès qui sont toujours inspirés par Donald Trump pourraient être mis à l’écart et qu’il pourrait travailler avec d’autres législateurs du GOP pour répondre aux priorités bipartites. avec Biden.

Le bipartisme a été insaisissable ces dernières années, mais Schumer a été en mesure de conduire les sénateurs vers des accords sur les infrastructures, un ensemble de puces informatiques et d’autres mesures qui ont trouvé le soutien des deux parties, en particulier alors que certains républicains s’efforcent de dépasser Trump, l’ancien président.

Schumer a refusé de définir les priorités pour le prochain mandat alors que les démocrates et les républicains se préparent à organiser des retraites privées séparées au cours de la nouvelle année pour définir leurs programmes.

“Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu faire lors du 117e (Congrès) et nous attendons avec impatience le 118e – les défis seront là”, a déclaré le sénateur Ben Cardin, D-Md.

Lisa Mascaro, Associated Press