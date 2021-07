Schumer propose une loi fédérale pour dépénaliser la marijuana

La proposition effacerait les dossiers fédéraux des délinquants non violents liés au cannabis et permettrait aux personnes purgeant une peine de prison fédérale pour des crimes non violents liés à la marijuana de saisir un tribunal pour obtenir une nouvelle condamnation.

La Cannabis Administration and Opportunity Act retirerait la marijuana de la Controlled Substances Act et introduirait des règlements pour taxer les produits du cannabis.

Le plan créerait également un fonds d’affectation spéciale à partir des nouvelles recettes fiscales sur le cannabis afin d’investir dans des programmes pour les communautés les plus touchées par la « guerre ratée contre la drogue », selon une ébauche du projet de loi.

Le plan de dépénalisation de la marijuana fera probablement face à une bataille controversée au Sénat, car il est généralement opposé par les républicains et certains démocrates modérés et n’a pas reçu l’aval du président Joe Biden. Schumer aura besoin de 60 voix, dont au moins 10 voix du GOP, pour le faire passer au Sénat.

Jusqu’à présent, 37 États et le District de Columbia ont légalisé l’usage médical du cannabis et 18 États ainsi que DC ont légalisé l’usage récréatif de la drogue par les adultes. Cependant, la drogue reste illégale en vertu de la loi fédérale.

Les sondages publics montrent que près de 70 % des Américains soutenir la légalisation de la drogue.

« Pendant des décennies, notre gouvernement fédéral a mené une guerre contre la drogue qui a eu un impact injuste sur les communautés à faible revenu et les communautés de couleur », a déclaré Booker dans un communiqué. « Alors que les États rouges et bleus à travers le pays continuent de légaliser la marijuana, le gouvernement fédéral continue d’être à la traîne. Il est temps que le Congrès mette fin à l’interdiction fédérale de la marijuana et réinvestisse dans les communautés les plus touchées par l’échec de la guerre contre la drogue. »