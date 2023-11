Schumer prépare le vote du Sénat sur un projet de loi de dépenses provisoire avant la date limite de fermeture

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a préparé jeudi un vote pour la semaine prochaine sur un projet de loi de financement gouvernemental provisoire alors que le Congrès fait face à une date limite de fermeture du 17 novembre.

“Aujourd’hui, je franchis la première étape procédurale pour que le Sénat avance sur un véhicule législatif que nous pourrons utiliser la semaine prochaine pour adopter une prolongation temporaire afin d’éviter une fermeture du gouvernement”, a déclaré Schumer, ajoutant que les deux partis poursuivront les discussions sur une résolution continue. faire exactement cela.

“J’espère sincèrement que nous pourrons parvenir à un accord le plus tôt possible”, a déclaré Schumer.

Le leader démocrate a également réitéré ses commentaires antérieurs selon lesquels la seule façon de financer le gouvernement est sur une base bipartite, et a souligné les problèmes qui ont tourmenté le Congrès avant l’accord qui a évité la fermeture du gouvernement le 30 septembre mais qui a finalement coûté cher à l’ancien président Kevin McCarthy. (R-Calif.) le poste.

« J’implore le Président Johnson et nos collègues républicains de la Chambre et je tire les leçons du fiasco d’il y a un mois. Les propositions d’extrême droite, les réductions et les réductions d’extrême droite, les pilules empoisonnées d’extrême droite qui n’ont aucun soutien de la part des démocrates ne feront que rendre plus probable un arrêt », a déclaré Schumer.

“J’espère qu’ils ne s’engageront pas dans cette voie dans la semaine à venir”, a-t-il ajouté.

La question de savoir à quoi ressemblera la législation du Sénat reste ouverte. Les principaux démocrates espèrent un programme de dépenses provisoire qui prolongerait le financement jusqu’à peu avant Noël, leur donnant ainsi une chance d’adopter un projet de loi plus important pour l’exercice 2024.

Les principaux appropriateurs du Sénat ont discuté de l’avancement des neuf projets de loi de crédits restants – connus sous le nom de « mégabus » – au cours de cette période. Le Sénat a récemment adopté son premier minibus, un paquet de trois projets de loi de crédits, après avoir engagé le processus pour la première fois à la mi-septembre.

Le président Mike Johnson (R-La.) et les républicains de la Chambre préféreraient un projet de loi qui dure jusqu’en janvier afin de ne pas être pressés par le Sénat et son processus de crédits. Les membres du GOP des deux côtés du Capitole ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas participer à un projet de loi omnibus de dépenses comme celui qui a été adopté fin 2022.

Johnson a également proposé une résolution continue « échelonnée », qui entrerait en vigueur par l’adoption d’un projet de loi de financement à court terme qui fixerait un certain nombre de délais à l’avenir pour différentes parties du gouvernement. Cependant, certains républicains du Sénat, y compris Susan Collins (Républicaine du Maine), membre du Comité des crédits, sont douteux du plan.

La Chambre devrait adopter son projet de loi de financement au début de la semaine prochaine.