Schumer et McConnell témoignent lors d’une audience sur le projet de loi de réforme électorale pour la loi For the People Act

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a insisté pour qu’il soumette le plan à la Chambre. Le Comité du Règlement, où les sièges sont répartis à parts égales entre les partis, pourrait se trouver dans une impasse sur la question de l’envoyer au Sénat au complet. Les démocrates pourraient alors faire avancer le projet de loi avec une majorité dans la chambre – ce qui pourrait nécessiter un vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Soulignant l’importance du projet de loi, Schumer et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Ont témoigné lors de l’audience du comité mardi. Le dirigeant démocrate a appelé le plan nécessaire pour lutter contre les lois adoptées en Géorgie, en Floride et ailleurs qui, selon les critiques, entraveront de manière disproportionnée le droit de vote pour les personnes de couleur.

Les mesures visant à restreindre le vote faisaient suite aux affirmations persistantes et infondées de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles une fraude généralisée lui avait fait perdre les élections de 2020. Les allégations ont conduit une foule de partisans de Trump à envahir le Capitole le 6 janvier, tandis que les législateurs comptaient la victoire électorale du président Joe Biden.

« Les législatures républicaines se sont emparées du grand mensonge pour restreindre le droit de vote et rendre inévitablement plus difficile le vote des Afro-Américains, des Latinos, des étudiants et des travailleurs pauvres », a déclaré Schumer. « Ici dans le 21st siècle, nous assistons à une tentative de la plus grande contraction des droits de vote depuis la fin de la reconstruction et le début de Jim Crow. «