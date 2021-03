ALBANY, NY – Le gouverneur Andrew Cuomo a de nouveau refusé de démissionner vendredi, accusant avec défi les politiciens appelant à sa démission – y compris un contingent croissant de son propre parti – d’être « imprudents » et de « s’incliner pour annuler la culture ».

Cuomo, un démocrate, s’est entretenu avec des journalistes lors d’une conférence téléphonique Quelques heures après, 14 membres de la Chambre démocrate de New York ont ​​publié des déclarations appelant le gouverneur à démissionner au milieu d’un scandale croissant qui a vu au moins six femmes l’accuser d’inconduite sexuelle, de harcèlement ou de comportement inapproprié.

Dans un autre coup dur pour Cuomo, les Sénateurs américains Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, tous deux démocrates de New York, ont publié un communiqué conjoint appelant également à la démission de Cuomo vendredi après-midi. Schumer est le démocrate le plus haut gradé du Sénat.

« En raison des multiples et crédibles allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite, il est clair que le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires au pouvoir et du peuple de New York. Le Gouverneur Cuomo devrait démissionner », ont-ils déclaré.

Vendredi, le gouverneur a de nouveau nié tout acte répréhensible, mais a eu un ton plus agressif que par le passé, allant jusqu’à suggérer que ses accusateurs pourraient avoir des arrière-pensées.

Cuomo a gardé ses mots les plus durs pour les politiciens des deux partis appelant à sa démission immédiate, une longue liste qui comprend les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Jerry Nadler et le chef de la majorité au Sénat de l’État, Andrea Stewart-Cousins.

Cuomo a déclaré qu’il ne démissionnerait pas et a exhorté tout le monde à attendre deux enquêtes en cours, une par le bureau du procureur général et une autre par l’Assemblée de l’État, pour se terminer avant de se forger une opinion.

« Les femmes ont le droit de se manifester et d’être entendues et je l’encourage pleinement », a déclaré Cuomo. « Mais je veux aussi être clair: il reste une question de vérité. Je n’ai pas fait ce qui a été allégué. Période. »

Le gouverneur a ensuite déclaré qu’il ne « spéculerait pas sur les motifs possibles des gens », mais a ajouté: « Il y a souvent de nombreuses raisons pour faire une allégation et c’est pourquoi vous devez connaître les faits avant de prendre une décision. »

Au moins 16 membres démocrates de la délégation du Congrès de New York demandent maintenant à Cuomo de démissionner au milieu de l’inconduite sexuelle en cours et des scandales COVID-19 qui l’ont englouti, lui et son administration.

Dans ce qui semblait être un effort unifié, 13 représentants du Congrès de New York ont ​​publié des déclarations appelant à la démission de Cuomo à moins de deux heures d’intervalle vendredi matin, citant de nombreuses allégations d’inconduite et les efforts de son administration pour cacher le véritable nombre de morts du COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers. .

Les législateurs – dont Ocasio-Cortez, Nadler et le président du comité démocrate du Congrès Sean Patrick Maloney – ont rejoint la représentante de Long Island Kathleen Rice, une démocrate qui a lancé son appel à la démission de Cuomo la semaine dernière.

«Pour le bien de notre État et de tous ceux qui y vivent, j’exhorte le Gouverneur Cuomo à démissionner», a déclaré le représentant Mondaire Jones dans un communiqué.

Sur les au moins six femmes qui ont accusé Cuomo de harcèlement, d’inconduite ou de tout autre comportement inapproprié, cinq travaillaient pour lui.

L’accusation la plus accablante a été révélée mercredi, lorsque le Times Union of Albany a rapporté qu’une assistante affirme que Cuomo a tendu la main sous son chemisier et l’a pelotée après avoir été convoquée à sa résidence privée au manoir exécutif d’Albany.

Cuomo a nié l’allégation lors de la conférence téléphonique vendredi après avoir précédemment publié une déclaration la niant mercredi.

Il a exhorté les New-Yorkais à autoriser une enquête menée par le bureau du procureur général Letitia James à avancer sans entrave.

Jeudi, l’Assemblée de l’État a lancé ce qu’elle appelle une enquête de mise en accusation, donnant à sa commission judiciaire le pouvoir de destituer le bureau de Cuomo et d’aider à déterminer si sa révocation est appropriée.

Dix-neuf des 27 représentants du Congrès de New York sont des démocrates, ce qui signifie que seuls cinq n’ont pas demandé sa démission, y compris les représentants Joseph Morelle de la région de Rochester et Hakeem Jeffries de New York.

Les membres de la Chambre démocratique qui ont lancé des appels à la démission de Cuomo à 13h30 vendredi étaient:

Représentant Kathleen Rice

Représentante Yvette Clarke

Représentant Antonio Delgado

Représentant Mondaire Jones

Représentante Carolyn Maloney

Représentant Adriano Espaillat

Rép.Alexandria Ocasio-Cortez

Représentant Grace Meng

Rép. Nydia Velazquez

Représentant Jerry Nadler

Représentant Jamaal Bowman

Représentant Brian Higgins

Représentant Sean Patrick Maloney

Représentant Paul Tonko

Dans sa déclaration, Nadler, un législateur de longue date qui connaît Cuomo depuis des décennies, a déclaré que le gouverneur était «garanti une procédure régulière en vertu de la loi».

Mais il a dit que la question de savoir si Cuomo devrait démissionner est un « jugement politique » qui est une « question de confiance dans notre leadership politique ».

«Le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de la population de New York», a déclaré Nadler, le chef du Comité judiciaire de la Chambre. « Le Gouverneur Cuomo doit démissionner. »

Ocasio-Cortez et le représentant Jamaal Bowman ont publié une déclaration conjointe, affirmant que les allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite étaient « cohérentes et très détaillées, et qu’il existe également des rapports médiatiques crédibles étayant leurs comptes ».

Ils ont dit avoir conclu que Cuomo « ne peut plus diriger efficacement face à tant de défis. »

Le représentant Sean Patrick Maloney, qui dirige le comité de campagne du Congrès démocrate, a promis son soutien aux enquêtes en cours, mais a déclaré qu’il avait «fait mon propre jugement».

« Les victimes d’agression sexuelle me concernent plus que la politique ou d’autres considérations étroites, et je pense que le Gouverneur Cuomo doit se retirer », a-t-il déclaré.

Si Cuomo démissionnait, le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul assumerait le poste de gouverneur jusqu’à la fin de son mandat, qui court jusqu’en 2022.

«Je suis convaincu que le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul est pleinement capable d’assumer les fonctions et responsabilités du bureau», a déclaré Maloney dans sa déclaration.

Jon Campbell est un journaliste du gouvernement de l’État de New York pour le réseau USA TODAY. Il peut être contacté à JCAMPBELL1@Gannett.com ou sur Twitter à @JonCampbellGAN.