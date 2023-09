Schumer et d’autres membres du Congrès prévoient des visites officielles en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Deux délégations de législateurs américains prévoient de se rendre en Chine cet automne dans le cadre de ce qui serait la dernière d’une série de visites de haut niveau, encouragées par l’administration Biden, alors que Washington débat de la manière de remédier à une relation dangereusement effilochée avec Pékin. Le chef de la majorité sénatoriale Charles E. Schumer (DN.Y.) et le sénateur Mike Crapo (R-Idaho) espèrent mener une visite bipartite en octobre, ont déclaré mardi les porte-parole des deux sénateurs. Le représentant Ro Khanna (Démocrate de Californie) a déclaré au Washington Post qu’il souhaitait organiser un voyage des législateurs de la Chambre.

Dans une déclaration affirmant son « espoir » de diriger une délégation en Chine lorsque le Département d’État le jugera « approprié », Khanna, membre du comité spécial de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois (PCC), a déclaré qu’il soutenait la diplomatie avec Pékin. et estime « qu’il est important de s’engager et d’avoir des lignes de communication ouvertes entre nos deux pays ».

La visite prévue dirigée par Schumer et Crapo a été rapportée plus tôt sur Punchbowl News.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les préparatifs du voyage des législateurs surviennent alors que les responsables de l’administration amplifient leurs efforts pour tenter d’apaiser les tensions avec la Chine. Les deux puissances sont enfermées dans une guerre commerciale latente, et chaque partie a mis en garde contre un possible conflit militaire à l’avenir à mesure que leurs désaccords s’agrandissent.

Ces derniers mois, la Maison Blanche a envoyé à Pékin le secrétaire d’État Antony Blinken, qui est devenu en juin le premier haut diplomate américain à se rendre en Chine depuis cinq ans. Il a été suivi, en juillet, par la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen et l’envoyé spécial du président Biden pour le changement climatique, John F. Kerry. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, s’y est rendue en août.

À la grande frustration de nombreux Républicains, le gouvernement chinois n’a pas encore répondu en envoyant aucun de ses hauts responsables pour des pourparlers à Washington.

Les responsables américains reconnaissent que les ouvertures de l’administration jusqu’à présent n’ont donné que des résultats modestes. Plusieurs membres du Parti Républicain, quant à eux, ont critiqué cette démarche comme étant peu judicieuse, voire dangereuse, alors qu’ils plaident en faveur d’une politique étrangère américaine guidée par la dissuasion par la force militaire.

L’administration a pris des mesures pour renforcer les partenariats militaires américains dans la région indo-pacifique, suscitant les critiques de Pékin, mais ces mesures n’ont guère contribué à apaiser les républicains qui ont accusé Biden d’être indulgent avec la Chine.

Les assistants du Sénat, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter du voyage dirigé par Schumer-Crapo, ont déclaré que le chef de la majorité avait également invité les sénateurs Bill Hagerty (R-Tenn.), John Cornyn (R-Tex.), Mike Rounds ( RS.D.), Martin Heinrich (DN.M.) et Jeanne Shaheen (DN.H.). On ne sait pas immédiatement qui de la Chambre pourrait accompagner Khanna.

Hagerty, qui a été ambassadeur au Japon sous le président Donald Trump, a déclaré dans une interview qu’il estimait qu’il était « peu judicieux » de continuer à envoyer de hauts responsables de l’administration, et « certainement n’importe qui du Sénat américain », alors que les Chinois l’ont jusqu’à présent fait. a refusé de lui emboîter le pas.

« Quiconque a eu affaire au PCC, comme moi dans le passé, devrait savoir qu’il faut agir en position de force », a ajouté Hagerty. « Ce n’est pas là où nous en sommes actuellement. »

Il a refusé de dire comment il avait répondu à l’invitation de Schumer.

Cornyn, dans une interview séparée, a déclaré avoir informé le chef de la majorité que « je pense que quelque chose comme cela pourrait être très important, mais franchement pas pour le moment ».

« Ce qui m’inquiète… c’est que vous avez vu le nombre de responsables du Cabinet se rendre là-bas et, vous savez, avoir l’air franchement de tirer des vaches vers le Parti communiste chinois », a-t-il ajouté, affirmant que le projet l’optique du voyage me paraissait « vraiment douteuse » et qu’il n’était pas sûr de « ce qui pouvait réellement être accompli ».

Rounds a refusé de dire s’il avait été invité ou s’il envisagerait de se rendre à Pékin, ajoutant toutefois qu’il ne « remettrait pas en question » les autres membres qui le feraient. Les législateurs et responsables gouvernementaux américains visitent d’autres pays qui n’adhèrent pas à la démocratie américaine mais avec lesquels il est important de maintenir des relations, a-t-il noté.

Rounds a toutefois déclaré qu’il n’était pas sûr que cette approche en Chine soit efficace. « Je sais qu’il y a des gens qui veulent vraiment faire tout ce qu’ils peuvent pour éviter les conflits. Je comprends que. Mais il doit aussi y avoir un respect mutuel les uns des autres », a-t-il déclaré, soulignant que les responsables américains venus en visite jusqu’à présent « n’ont pas été très bien accueillis ».

Les porte-parole de Heinrich et Shaheen ont déclaré qu’ils ne participeraient pas non plus au voyage.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont effondrées plus tôt cette année après que l’armée américaine a abattu un ballon espion présumé chinois au large des côtes de Caroline du Sud, révélant ce que l’administration Biden a qualifié plus tard d’opération de surveillance sophistiquée couvrant « plus de 40 pays sur cinq continents ».

La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions sur les délégations potentielles au Congrès.

Schumer entreprend rarement des voyages officiels à l’étranger, ce qui souligne l’importance apparente de ce voyage pour l’administration. Plus tôt cette année, il a dirigé une délégation en Allemagne, en Inde, au Pakistan et en Israël. Avant cela, son dernier voyage de ce type avait eu lieu en Chine, en 2011, deux ans avant que Xi ne devienne président.

Un nombre croissant de faucons chinois à Washington ont appelé à des politiques économiques plus strictes à l’égard de Pékin, y compris des mesures visant à empêcher les investissements américains dans les entreprises chinoises qui construisent des technologies militaires.

Lors d’une audition mardi, le représentant Mike Gallagher (Républicain du Wisconsin), qui préside le comité restreint de la Chine, a mis en garde contre un scénario dans lequel « l’armée chinoise pourrait faire pleuvoir des missiles sur nos amis à Taiwan, et très probablement sur les militaires américains, avec des armes ». que les Américains ont financé.

« En bref, nous risquons de financer notre propre destruction », a déclaré Gallagher lors de l’audience tenue à New York pour examiner l’interdépendance des économies américaine et chinoise.

Des responsables du Département d’État ont déclaré lors de la visite de Blinken en juin qu’en plus d’apaiser les tensions, les États-Unis cherchaient également à augmenter les vols commerciaux entre les deux pays et à trouver des moyens de lutter contre la crise américaine du fentanyl en ciblant les précurseurs chimiques qui proviennent souvent de Chine.

Yellen a déclaré qu’après sa visite à Pékin, elle avait parlé aux responsables chinois du traitement réservé par le gouvernement aux entreprises américaines opérant en Chine et de son utilisation inappropriée du pouvoir de l’État pour façonner les marchés mondiaux. Les responsables chinois, à leur tour, ont visé les tarifs douaniers américains, mis en œuvre sous Trump et maintenus sous Biden, ainsi que les limitations plus récentes du commerce et des investissements dans les technologies sensibles.