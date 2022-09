WASHINGTON (AP) – Dans une manifestation de soutien au maintien d’un Sénat démocrate, le chef de la majorité Chuck Schumer transfère 15 millions de dollars de son compte de campagne aux candidats, aux titulaires et au comité politique de son parti pour les élections d’automne.

C’est selon un démocrate familier avec la situation qui a insisté sur l’anonymat pour en discuter.

Schumer envoie 1 million de dollars chacun à neuf candidats – quatre sénateurs démocrates sortants et cinq challengers démocrates dans les États du champ de bataille.

Cela comprend 1 million de dollars pour les sénateurs les plus contestés – Raphael Warnock en Géorgie, Mark Kelly en Arizona, Catherine Cortez Masto au Nevada et Maggie Hassan au New Hampshire.

Et cela comprend 1 million de dollars pour les fonds de victoire des nouveaux arrivants Mandela Barnes dans le Wisconsin, John Fetterman en Pennsylvanie, Cherie Beasley en Caroline du Nord, Tim Ryan dans l’Ohio et Val Demings en Floride, a déclaré le démocrate au courant de la situation.

« Maintenir et développer la majorité démocrate au Sénat est ma priorité absolue », a déclaré Schumer dans un communiqué.

Schumer, qui devrait revenir en tant que chef de la majorité si les démocrates conservent le Sénat, verse les fonds à ses candidats lors d’un vote de confiance en eux alors que la chambre divisée 50-50 est en jeu cet automne.

Les républicains s’efforcent de prendre le contrôle de la chambre lors d’une élection de mi-mandat qui favoriserait traditionnellement le parti qui n’est pas à la Maison Blanche, mais les courses se sont rétrécies après une saison primaire brutale. La démonstration de soutien de Schumer aux candidats de son parti se démarque après que le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a récemment exprimé l’opinion que la «qualité de candidat» de son propre parti pourrait poser des problèmes.

Notamment, Schumer donne également 500 000 $ chacun à ses collègues sortants Michael Bennet au Colorado et Patty Murray à Washington, tous deux sénateurs chevronnés, signe de la compétitivité de la carte du Sénat à quelques semaines des élections de novembre. Le démocrate au courant de la situation a déclaré que Schumer pense que ces deux candidats sont en pleine forme pour leurs candidatures à la réélection.

Outre l’argent envoyé directement aux candidats, Schumer transfère 5 millions de dollars au Comité de campagne du Sénat démocrate, la branche de campagne du parti pour les sénateurs, à partir de son propre compte.

Lisa Mascaro, Associated Press