Schumer dit que les démocrates du Sénat travailleront sur le projet de loi en juin

Le président Joe Biden a travaillé avec les républicains du Sénat pour voir s’ils peuvent conclure un accord bipartite pour réorganiser l’infrastructure américaine. Après les derniers va-et-vient dans leurs pourparlers, les parties semblent loin d’un accord sur ce qui devrait entrer dans un projet de loi et comment le gouvernement devrait le payer.

« Alors que le président continue de discuter de la législation sur les infrastructures avec les républicains du Sénat, les commissions tiendront des auditions et poursuivront leurs travaux sur le programme Reconstruire en mieux – avec ou sans le soutien des sénateurs républicains », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a écrit vendredi dans une lettre aux démocrates. « Nous devons adopter une législation complète sur les emplois et les infrastructures cet été. »

Les sénateurs seront hors de Washington la semaine prochaine pour les vacances du Memorial Day. Lorsque les législateurs reviendront, les démocrates visent à rédiger un plan d’infrastructure qui touche à tout, des transports au haut débit, aux services publics et à la formation professionnelle.

Les démocrates du Sénat prévoient d’aller de l’avant avec l’élaboration d’un paquet d’infrastructures massif le mois prochain – que les républicains se joignent ou non – alors qu’ils poussent à adopter un projet de loi cet été.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle s’attend à ce que presque tout l’argent de l’aide soit dépensé. La réorientation des fonds pourrait compromettre le soutien aux petites entreprises et aux hôpitaux, a déclaré Psaki.

En réponse à l’offre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a salué les ajouts « constructifs » aux dépenses liées aux routes, aux ponts et aux chemins de fer. Elle a déclaré que la Maison Blanche « reste préoccupée » par les dépenses proposées par les républicains pour la modernisation des chemins de fer et la transition vers une énergie propre, ainsi que les appels du parti à payer pour les infrastructures avec les fonds de secours contre les coronavirus précédemment adoptés.

Alors que la Maison Blanche et les républicains luttent pour parvenir à un consensus, certains démocrates ont appelé leur parti à essayer d’adopter un projet de loi sans le soutien du GOP. Les démocrates peuvent le faire via le processus de réconciliation budgétaire, qui nécessite un vote à la majorité simple au Sénat également divisé.

Malgré les divergences persistantes, les parties s’attendent à poursuivre les pourparlers. Biden pourrait rencontrer à nouveau la sénatrice Shelley Moore Capito, la républicaine de Virginie-Occidentale menant les négociations avec la Maison Blanche, dès la semaine prochaine.

Les parties devront surmonter deux énormes désaccords pour parvenir à un accord. Premièrement, ils ont des visions disparates de ce qui compte comme infrastructure.

La Maison Blanche veut inclure des programmes tels que les soins aux Américains âgés et handicapés, qu’elle juge essentiels pour remettre les Américains au travail et stimuler l’économie. Les républicains veulent limiter la législation à des domaines tels que les transports, le haut débit et l’eau.

Biden et les républicains pourraient également avoir du mal à trouver un compromis sur la façon de payer le plan d’infrastructure. Le président veut augmenter le taux d’imposition des sociétés à au moins 25 % – et réprimer l’évasion fiscale des entreprises à l’étranger et le sous-paiement de l’impôt des particuliers au pays – pour compenser les dépenses.

Le GOP a déclaré qu’il ne soutiendrait pas les modifications apportées à ses réductions d’impôts de 2017 dans le cadre d’un projet de loi sur les infrastructures. Le parti a réduit le taux des entreprises à 21 % contre 35 %.

On ne sait pas combien de temps les pourparlers dureront si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à conclure un accord. Jeudi, Capito a déclaré que les républicains « continuent de négocier de bonne foi ».

Dans sa lettre, Schumer a noté qu’il était « encouragé » par la commission sénatoriale de l’environnement et des travaux publics à avancer cette semaine un projet de loi bipartite sur les transports de surface d’environ 300 milliards de dollars.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky qui avait précédemment déclaré qu’il travaillerait pour lutter contre le programme économique plus large de Biden, a déclaré jeudi que son parti continuerait de s’engager avec le président.

« Nous aimerions obtenir un résultat sur un ensemble d’infrastructures important », a-t-il déclaré à CNBC.

Les démocrates ont adopté le premier projet de loi coûteux de Biden, un plan de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars, sans vote républicain en mars.

