Schumer dit que le Sénat votera sur un projet de loi bipartite et une résolution budgétaire

« Veuillez noter que le temps presse et que nous avons beaucoup de travail à faire. Les sénateurs doivent être préparés à la possibilité de travailler de longues nuits, les week-ends et de rester à Washington pendant la période de travail d’État d’août précédemment prévue », a-t-il déclaré. a continué.

« Mon intention pour cette période de travail est que le Sénat examine à la fois la législation bipartite sur les infrastructures et une résolution budgétaire avec des instructions de réconciliation, ce qui est la première étape pour adopter une législation à travers le processus de réconciliation », a écrit Schumer avant le retour de la chambre à Washington. semaine.

Dans une lettre à son caucus, le démocrate de New York a déclaré que les sénateurs travaillaient avec la Maison Blanche pour transformer le cadre d’infrastructure de 1,2 billion de dollars en législation. Le comité sénatorial du budget élabore également une mesure qui permettrait aux démocrates d’adopter un plan tentaculaire de protection des enfants, de soins de santé et de politique climatique sans vote du GOP.

Le Sénat pourrait travailler pendant ses vacances d’août pour adopter à la fois un plan d’infrastructure bipartite et une résolution budgétaire qui permettrait aux démocrates d’adopter une série de priorités sans le soutien des républicains, a déclaré vendredi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Les semaines à venir façonneront l’ordre du jour que les dirigeants démocrates, le président Joe Biden, Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, peuvent adopter avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine. Ils visent à créer un filet de sécurité sociale plus solide, à secouer l’économie post-coronavirus et à jeter les bases pour freiner le changement climatique.

Les dirigeants démocrates doivent équilibrer les intérêts concurrents au sein de leur parti pour faire passer les deux énormes propositions au Congrès. Certains libéraux ont critiqué le manque de financement du plan bipartite pour faire face à la crise climatique et à la transition vers l’énergie verte. Quelques démocrates centristes, dirigés par le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, ont remis en question la dépense de milliers de milliards de dollars sur un projet de loi réservé aux démocrates.

Les démocrates du Sénat ne peuvent pas perdre une seule voix sur le projet de loi de réconciliation au Sénat divisé 50-50 par parti. Pelosi, un démocrate californien, doit également naviguer avec une faible majorité à la Chambre.

Pelosi a réitéré jeudi qu’elle souhaitait que le Sénat adopte à la fois le plan d’infrastructure et la mesure de réconciliation budgétaire avant que la Chambre n’adopte l’une ou l’autre proposition.

« J’ai dit que je ne pouvais vraiment pas aborder la réconciliation, jusqu’à ce que nous voyions l’infrastructure et – ne peux pas prendre l’infrastructure jusqu’à ce que nous voyions l’infrastructure et la réconciliation abordées par le Sénat », a-t-elle déclaré.

Onze sénateurs républicains ont soutenu le plan bipartite, suffisamment pour qu’il soit adopté si tous les démocrates s’y associent. Cependant, le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., n’a pas encore approuvé le cadre.

Environ deux douzaines de groupes patronaux et syndicaux ont soutenu la proposition d’infrastructure jeudi, lui donnant potentiellement un coup de pouce alors que le Sénat tente de la faire voter. Les organisations, dont la Chambre de commerce et l’AFL-CIO, ont déclaré qu’elles « exhortaient le Congrès à transformer ce cadre en une législation qui sera promulguée », ajoutant qu’elles étaient « déterminées à aider à ce que cela franchisse la ligne d’arrivée ».

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.