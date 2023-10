Schumer dirige un groupe bipartisan de sénateurs en Israël alors que l’invasion de Gaza se profile

Le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y. et un groupe bipartisan de sénateurs a rencontré le président israélien Isaac Herzog à Tel Aviv tôt dimanche, indique un communiqué du bureau de Herzog, un peu plus d’une semaine après que le Hamas a lancé une attaque sur plusieurs fronts contre le pays.

Les sénateurs Mitt Romney, R-Utah, et Bill Cassidy, R-La., ont rejoint Schumer, ainsi que son Mark Kelly, D-Arizona, et Jacky Rosen, D-Nev., l’ont rejoint à la réunion, indique le communiqué. Il a ajouté qu’ils avaient « mis l’accent sur le soutien de tous les partis à l’État d’Israël ».

Schumer, 72 ans, le plus haut responsable juif de l’histoire des États-Unis et le premier leader de la majorité juive au Sénat, dirige le groupe de législateurs « pour montrer le soutien indéfectible des États-Unis à Israël », a déclaré un porte-parole de son bureau avant le voyage.

Avant de se rendre en Israël, il a tweeté qu’il « s’était assis pour le dîner de Shabbat avec ma famille ».

Outre Herzog, le leader démocrate devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, principal rival politique et chef de l’opposition centriste. Les deux hommes politiques ont formé un gouvernement d’unité en temps de guerre depuis l’attaque qui a tué au moins 1 300 personnes en Israël.

Le porte-parole du sénateur a déclaré vendredi qu’il avait l’intention de « discuter des ressources que les États-Unis peuvent fournir pour soutenir Israël sur tous les fronts ».

Lors d’une conférence de presse à New York vendredi, Schumer a déclaré que l’objectif de ce voyage était triple : envoyer un message clair selon lequel les États-Unis sont aux côtés d’Israël, rencontrer les dirigeants israéliens et discuter des ressources et répondre aux besoins de la nation, et pour montrer que le soutien à Israël est bipartisan.

« Nous allons fournir à Israël tout ce dont il a besoin – Iron Dome, tous les autres besoins, à la fois militaires et humanitaires. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons et j’exhorte tout le monde, tout le monde au sein du gouvernement américain, à apporter ramener les otages, en particulier nos otages américains », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Schumer a écourté le voyage d’une délégation du Congrès qu’il avait conduite en Asie pour retourner aux États-Unis pour résoudre la crise au Moyen-Orient. Durant le déplacement, le leader de la majorité a pris contact avec des responsables israéliensdont Herzog, de l’ambassade américaine à Pékin.

Plusieurs membres du Congrès se trouvaient en Israël au moment de l’attaque, notamment le sénateur Cory Booker, DN.J., et le représentant Dan Goldman, DN.Y. Ils sont tous deux rentrés sains et saufs aux États-Unis.

Une délégation du Congrès s’est également rendue en Israël la semaine dernière. Il comprenait le sénateur Joni Ernst, R-Iowa, et les représentants Debbie Wasserman Schultz, D-Fla., Jimmy Panetta, D-Calif., et Donald Norcross, DN.J. Ils ont rencontré de hauts responsables du gouvernement israélien au cours de leur voyage.

Schumer a été informé par les dirigeants des départements d’État et de la Défense et il a également participé aux efforts visant à faciliter les voyages des Américains souhaitant quitter Israël. Il a déclaré vendredi qu’il avait appelé les dirigeants de toutes les compagnies aériennes basées aux États-Unis « pour les inciter à reprendre leurs vols réguliers » depuis Israël.

Le Congrès, quant à lui, attend une demande de financement supplémentaire de la Maison Blanche qui devrait inclure une aide supplémentaire à Israël.