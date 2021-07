Schumer défend un délai serré pour les infrastructures alors que le GOP menace de bloquer le vote clé

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a rejeté mardi les appels des républicains à ralentir le processus de déplacement d’un plan d’infrastructure bipartite dans sa chambre.

Au lieu de cela, le démocrate de New York a exercé davantage de pression sur les sénateurs pour qu’ils parviennent à un accord final sur la législation, et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retarder le vote de mercredi pour poursuivre le débat sur le plan.

Schumer a fait valoir que le vote procédural mercredi pour faire avancer un projet de loi sur les transports de la Chambre qui fera partie du paquet d’infrastructures ultime n’était pas une date limite pour terminer les textes législatifs les plus difficiles, mais simplement un point de départ pour commencer à débattre formellement de ce que le projet de loi devrait contenir.

« Ce n’est pas un stratagème cynique. Ce n’est pas un moment de poisson ou d’appât coupé. Ce n’est pas une tentative de bloquer qui que ce soit », a déclaré Schumer mardi matin au Sénat.

« C’est seulement un signal que le Sénat est prêt à lancer le processus – ce que le Sénat a régulièrement fait sur d’autres projets de loi bipartites cette année », a déclaré le chef de la majorité.

Une fois le projet de loi fictif approuvé, a déclaré Schumer, il y insérerait jeudi le langage bipartite des infrastructures si un accord avait été conclu d’ici là.

Si un accord n’est pas conclu d’ici jeudi, mais que le projet de loi fictif finit par dépasser le seuil des 60 voix, Schumer a déclaré qu’il insérerait le libellé de plusieurs projets de loi plus petits qui ont déjà été approuvés soit par les comités du Sénat, soit par l’ensemble du Sénat : facture, une facture d’autoroute, une facture de chemin de fer et de transport en commun et une facture d’énergie.

Schumer a déposé la motion initiale pour procéder au projet de loi de la Chambre lundi soir, a-t-il déclaré, avec l’intention d’échanger le texte de la législation sur les infrastructures du Sénat une fois qu’il sera rédigé.

Le vote de mercredi lancera simplement un débat qui, selon Schumer, pourrait prendre plusieurs semaines de plus – « Pas plus, pas moins ».

« Nous avons attendu un mois. Il est temps d’aller de l’avant », a-t-il déclaré, faisant référence à la Annonce du 24 juin à la Maison Blanche par le président Joe Biden que le groupe de près de deux douzaines de sénateurs bipartites avait conclu un accord.

Schumer a besoin d’au moins 10 votes républicains pour adopter la motion mercredi. Si ce vote échoue, les républicains « priveraient le Sénat de la possibilité d’examiner l’amendement bipartite », a déclaré Schumer.

« Afin de terminer le projet de loi, nous devons d’abord accepter de commencer », a-t-il déclaré.