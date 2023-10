Schumer critique la réaction initiale de la Chine à l’attaque du Hamas contre Israël

Lors d’une conférence de presse plus tard lundi, le ministère est allé un peu plus loin après que les journalistes ont posé une série de questions, dont plusieurs faisant référence au sénateur de New York, sur la position de la Chine face à l’éruption de violence.

« Nous sommes profondément attristés par les pertes civiles et nous nous opposons et condamnons les actes qui nuisent aux civils », a déclaré le porte-parole Mao Ning, qui a également déclaré que la position de la Chine restait cohérente. « Nous nous opposons aux mesures qui aggravent le conflit et déstabilisent la région et espérons que les combats cesseront et que la paix reviendra bientôt. »

Schumer était accompagné lors de son voyage de week-end en Chine par cinq autres sénateurs américains, et la délégation suit les visites de plusieurs hommes politiques américains de premier plan dans le pays dans un contexte de relations difficiles. Il s’agit de la première visite de législateurs américains en Chine depuis 2019.

La rencontre des sénateurs avec Xi et d’autres hommes politiques de la classe politique dirigeante chinoise représente le sommet de leur voyage, qui a été ouvertement planifié comme un moyen pour les dirigeants américains d’exprimer leurs inquiétudes sur le traitement réservé par la Chine aux entreprises américaines, ainsi que sur son rôle. dans la crise du fentanyl. Les sénateurs prévoient également de se rendre en Corée du Sud et au Japon, dont les dirigeants ont récemment signé un accord trilatéral avec les États-Unis en réponse claire à l’influence de la Chine dans le Pacifique.

Mais l’éruption de violence au Moyen-Orient est survenue de manière inattendue alors que les sénateurs étaient à l’étranger, et la spirale de violence pourrait potentiellement ajouter encore plus de complexité aux relations entre les deux pays, qui se battent pour leur influence sur la scène mondiale. Ces dernières années, la Chine a cherché à devenir un acteur diplomatique plus important dans la région et entretient des liens étroits avec plusieurs acteurs clés, notamment l’Arabie saoudite et l’Iran.

« Un certain nombre d’entre nous ont demandé que la Chine utilise son influence en Iran pour empêcher la conflagration de se propager », a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse lundi à Pékin, tout en notant que la Chine avait « rectifié » sa demande concernant Israël.

Schumer a déclaré que les sénateurs ont également mis en garde les dirigeants chinois contre le fait d’entretenir des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine.

La Chine entretient des relations officielles avec Israël et entretient des liens profonds avec les Palestiniens. Il s’est abstenu de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Xi a rencontré le président palestinien, Mahmoud Abbas, de retour en juinet le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré précédemment il voyagerait en Chine Plus tard cette année.

Burgess Everett a contribué à ce rapport.