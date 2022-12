Schumer appelle à montrer son soutien à l’Ukraine avec un projet de loi de dépenses

WASHINGTON (AP) – Le Sénat s’est rapproché de l’adoption d’un projet de loi de financement gouvernemental de 1,7 billion de dollars mercredi, les partisans soulignant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans la soirée comme une autre raison de faire avancer la mesure dans une démonstration de soutien à la nation assiégée.

La mesure comprend 44,9 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN, au-dessus même de la demande d’urgence du président Joe Biden, et garantit que le financement affluera vers l’effort de guerre pour les mois à venir. La mesure augmenterait également les dépenses de défense américaines d’environ 10% à 858 milliards de dollars, répondant aux inquiétudes de certains législateurs selon lesquelles davantage d’investissements dans l’armée nationale sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’Amérique.

Le Sénat pourrait approuver le projet de loi dès mercredi. La Chambre devra alors s’en saisir et adopter la mesure avant minuit vendredi pour éviter un arrêt partiel du gouvernement.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., ont pris la parole mercredi pour exhorter leurs collègues à voter pour la mesure, bien qu’ils aient souligné des priorités différentes.

Schumer a déclaré que la pire chose que le Congrès puisse faire maintenant est de donner au président russe Vladimir Poutine le moindre signal que les États-Unis vacillaient dans leur engagement à défendre l’Ukraine. Il a également noté que le Sénat votait mercredi pour confirmer que la diplomate vétéran Lynne Tracy serait ambassadrice des États-Unis en Russie.

“En adoptant cet omnibus et en confirmant un nouvel ambassadeur, nous pouvons renvoyer le président Zelenskyy en Ukraine avec le message que le Sénat, le Congrès et le peuple américain soutiennent sans équivoque le peuple ukrainien”, a déclaré Schumer. “Et nous soutenons cela avec de vrais dollars et de vraies ressources.”

McConnell fait face à un refus de la part de nombreux républicains qui ne soutiennent pas le projet de loi sur les dépenses et qui n’apprécient pas d’être obligés de voter sur un paquet aussi massif avec si peu de temps avant une fermeture potentielle et les vacances de Noël. Il a souligné l’augmentation des dépenses du projet de loi pour la défense et a déclaré que les dépenses non militaires, à l’exclusion d’une forte augmentation pour les soins de santé des anciens combattants, n’augmenteraient pas au rythme de l’inflation.

“Si les républicains contrôlaient cette chambre, nous aurions géré le processus de crédits de manière totalement différente de haut en bas”, a déclaré McConnell. “Mais étant donné la réalité de notre situation actuelle, les sénateurs ont deux options cette semaine, seulement deux : soit nous donnerons à nos forces armées les ressources et la certitude dont elles ont besoin, soit nous les leur refuserons.”

Le projet de loi, qui compte 4 155 pages, comprend environ 772,5 milliards de dollars pour des programmes discrétionnaires non liés à la défense et 858 milliards de dollars pour la défense et durerait jusqu’à la fin de l’exercice à la fin septembre.

Les législateurs ont travaillé pour intégrer autant de priorités que possible dans le paquet tentaculaire, probablement le dernier projet de loi majeur du Congrès actuel. Cela comprend 27 milliards de dollars de financement en cas de catastrophe pour aider les communautés à se remettre des catastrophes et des événements météorologiques extrêmes, ainsi qu’une refonte de la loi électorale fédérale qui vise à empêcher tout futur président ou candidat à la présidence d’essayer d’annuler une élection.

La refonte électorale bipartite était une réponse directe aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour convaincre les législateurs républicains et le vice-président de l’époque Mike Pence de s’opposer à la certification de la victoire de Biden le 6 janvier 2021.

Le projet de loi sur les dépenses contient également des dizaines de changements de politique que les législateurs ont travaillé avec acharnement pour inclure afin d’éviter d’avoir à recommencer au nouveau Congrès l’année prochaine.

Les exemples incluent une disposition du sénateur Josh Hawley, R-Mo., qui interdit TikTok sur les téléphones portables du gouvernement en raison de problèmes de sécurité. Une autre disposition soutenue par la délégation du Maine a été ajoutée pour aider les pêcheries de homard et de crabe Jonas de l’État, retardant les réglementations proposées pour aider à sauver les baleines noires de l’Atlantique Nord en voie de disparition. Et, sur le front des soins de santé, le projet de loi oblige les États à maintenir les enfants inscrits à Medicaid pendant au moins un an, ce qui, selon les défenseurs, augmente l’accès aux soins préventifs.

Cependant, des millions de personnes inscrites au programme de soins de santé pour les Américains à faible revenu pourraient commencer à perdre leur couverture le 1er avril, car le projet de loi annule une exigence de l’urgence de santé publique COVID-19 qui interdisait aux États de chasser les gens de Medicaid.

Les législateurs négociaient mercredi plusieurs amendements que les législateurs rechercheront en échange d’un examen plus rapide du projet de loi, qui a facilement franchi son premier vote test mardi soir.

“Personne ne veut d’arrêt. Personne ne profite d’un arrêt. Et donc j’espère que personne ici ne retardera ce processus pour financer le gouvernement dès que possible », a déclaré Schumer.

Certains sénateurs républicains s’opposent à la mesure, non seulement à cause du montant des dépenses, mais aussi à cause de l’habitude du Congrès de regrouper les différents projets de loi de crédits dans un seul paquet massif longtemps après le début de l’exercice et juste avant l’approche des échéances critiques.

“Nous donner une facture à 1h28 du matin, c’est plus de 4 000 pages, que personne n’aura l’occasion de lire, qu’on n’aura aucune idée de ce qu’il y a dedans, ce n’est pas la façon de gérer sa vie personnelle, son entreprise la vie ou votre gouvernement », a déclaré le sénateur Rick Scott, R-Fla. “Cela doit cesser.”

Les républicains de la Chambre, y compris le représentant Kevin McCarthy, le prochain président probable de la Chambre, encouragent leurs collègues du Sénat à ne soutenir qu’une prolongation à court terme. De cette façon, ils auraient plus de capacité à façonner la législation. McCarthy s’adressait aux sénateurs lors de leur déjeuner de caucus mercredi. Un avis envoyé par la direction du GOP aux membres de la Chambre les exhorte à voter contre la mesure lorsqu’il s’agit de la Chambre.

“Cet accord est conçu pour mettre de côté la majorité républicaine entrante à la Chambre en prolongeant de nombreux programmes sur plusieurs années et en prévoyant d’importantes augmentations de financement pour les priorités démocrates en plus des dépenses exorbitantes qui ont déjà été affectées cette année”, indique l’avis.

Kevin Freking, Associated Press