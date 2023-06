Schumer accueillera le premier des trois briefings sur l’IA réservés aux sénateurs

Le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer, démocrate de New York, parle de la législation sur la compétitivité de la Chine aux côtés des présidents des commissions du Sénat démocrate au Capitole américain à Washington, DC, le 3 mai 2023.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., devrait organiser mardi la première des trois sessions éducatives sur l’intelligence artificielle alors que le Congrès examine la meilleure façon de réglementer la technologie.

Schumer annoncé lundi sur le parquet du Sénat que le professeur du Massachusetts Institute of Technology Antonio Torralba, un expert en apprentissage automatique, dirigerait la première des sessions réservées aux sénateurs. La conférence de mardi devrait offrir un aperçu général de l’IA et de ses capacités actuelles, a déclaré Schumer.

Cela survient alors que les législateurs du Congrès tentent d’en savoir plus sur la technologie et de déterminer quelle nouvelle législation pourrait être nécessaire pour relever ses défis uniques. Les audiences sur l’IA se sont concentrées sur des sujets allant de ses effets sur la propriété intellectuelle aux droits de l’homme.

Les législateurs ont déjà entendu parler de Sam Altman, le PDG du fabricant de ChatGPT OpenAI, le mois dernier. Depuis lors, d’autres experts dans le domaine espéraient que les décideurs s’engageraient avec un large éventail de voix lors de l’examen de la législation, afin de ne pas être trop influencés par l’un des premiers chefs d’entreprise de l’espace.

La série de pourparlers a été annoncée pour la première fois dans un Lettre cher collègue Schumer a envoyé la semaine dernière aux côtés des sens. Mike Rounds, RS.D., Martin Heinrich, DN.M., et Todd Young, R, Ind. Dans la lettre, les sénateurs ont déclaré que les trois discussions poseraient les questions suivantes :

Où en est l’IA aujourd’hui ? Quelle est la frontière de l’IA et comment maintenir le leadership américain ? Comment la communauté du ministère de la Défense et du renseignement utilise-t-elle l’IA aujourd’hui et que savons-nous de la façon dont nos adversaires utilisent l’IA ?[?]

La troisième question serait abordée dans un briefing classifié de tous les sénateurs, le premier du genre sur l’IA.

« Le Sénat doit approfondir notre expertise sur ce sujet urgent. L’IA est déjà en train de changer notre monde, et les experts nous ont dit à plusieurs reprises qu’elle aura un impact profond sur tout, de notre sécurité nationale à nos salles de classe en passant par notre main-d’œuvre, y compris un déplacement d’emplois potentiellement important. « , a écrit le groupe. « Nous devons prendre le temps d’apprendre des esprits leaders de l’IA, dans tous les secteurs, et d’examiner à la fois les avantages et les risques de cette technologie. »

Dans ses remarques sur le parquet lundi, Schumer a réitéré qu' »il est impératif que nous, les sénateurs, prenions le temps de nous renseigner sur l’IA et ses implications, afin que nous puissions nous assurer qu’elle devienne une force pour la prospérité humaine, tout en atténuant ses risques très réels. «

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER : Les clones chinois de ChatGPT peuvent-ils lui donner un avantage sur les États-Unis dans une course aux armements en IA ?