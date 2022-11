Schumacher devrait apprendre le destin de Haas en une semaine, déclare Steiner

Mick Schumacher devrait savoir la semaine prochaine s’il sera remplacé par son équipe de F1 Haas pour la saison 2023, a déclaré samedi à l’AFP le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

Haas est la dernière équipe à finaliser son alignement pour la saison prochaine et il y a eu plusieurs rapports selon lesquels Steiner pourrait se tourner vers Niko Huelkenberg, 35 ans, au lieu du fils de l’ancien septuple champion du monde Michael Schumacher.

“J’espère que nous pourrons tout fermer et prendre notre décision la semaine prochaine”, a déclaré Steiner avant l’événement de lancement du Grand Prix de Las Vegas de la saison prochaine.

Après le Grand Prix du Brésil le week-end prochain, la saison se termine une semaine plus tard à Abu Dhabi avec des essais sur ce circuit dans les jours qui suivent la course.

« Nous nous rapprochons car la saison est presque terminée. Ce serait bien si nous décidions d’un pilote avant de partir en test. Après Abu Dhabi, il y a un test et vous voulez que votre pilote coure l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Steiner a déclaré que la décision ne dépendait pas de la performance de Schumacher, 23 ans, dans les courses finales.

« Il ne s’agit plus d’une seule course. Je ne suis pas du genre à dire : « Si tu fais une bonne course ou un bon test, tu obtiens une place.

“Ce serait trop simpliste, c’était peut-être fait il y a 20-30 ans, de nos jours, il faut voir la situation dans son ensemble”, a-t-il déclaré.

« Le sport devient de plus en plus complexe. Vous devez voir ce qui est le mieux pour l’équipe, pour la faire avancer, où voulons-nous être ? Qu’est-ce qu’on veut faire ? Ensuite, c’est une décision (à peu près) est-ce que Mick a suffisamment d’expérience avec deux ans à son actif pour faire avancer l’équipe? Ou devons-nous faire venir quelqu’un de plus expérimenté, c’est la grande question », a-t-il déclaré.

Schumacher a terminé sa première saison en F1 en 19e position et sans point et actuellement cette saison, il est à la 16e place avec 12 points avec sa meilleure performance une sixième place en Autriche.

Les commentaires critiques de Steiner ont conduit à un sentiment croissant que Haas pourrait être sur le point de changer et de se tourner vers un pilote plus expérimenté alors qu’il cherche à renforcer sa position dans le championnat des constructeurs.

Parlant généralement des options limitées pour les recrues dans le sport, Steiner a déclaré que c’était un grand pas en avant par rapport à la Formule 2 comme il l’avait appris la saison dernière lorsqu’il avait deux nouveaux venus à Schumacher et la Russe Nikita Mazepin.

“Je l’ai appris l’année dernière avec deux recrues, Nikita et Mick, vous vivez et apprenez et j’ai appris cette leçon. Si vous avez une équipe stable et mature, vous pouvez faire venir une recrue et vous concentrer sur lui. Mais si vous avez une équipe comme la nôtre qui est encore jeune, nous avons plus à gagner pour rendre l’équipe meilleure que le pilote meilleur », a-t-il déclaré.

“Entrer en F1 depuis la F2, c’est toujours un grand pas en avant et il ne s’agit pas seulement de la course et de la conduite, c’est tout ce qui l’entoure et cela a aussi à voir avec la popularité du sport car il y a tellement de pression sur vous”, il a dit.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici