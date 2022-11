Schumacher abandonné par l’équipe de F1

Le fils de la légende de la course automobile Michael Schumacher ne restera pas avec Haas, cela a été confirmé

Mick Schumacher, le fils du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher, s’est engagé à “prouver aux gens qu’ils ont tort” après avoir perdu son siège chez Haas pour la saison 2023.

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, a confirmé jeudi que l’équipe de Formule 1 ne renouvellerait pas son contrat avec le joueur de 23 ans, le décrivant comme “pas une décision facile” mais “le mieux à faire pour l’équipe.”

Schumacher sera remplacé par Nico Hulkenberg, le vétéran allemand de 35 ans qui est sans siège à temps plein depuis 2019 mais qui a servi de pilote de secours à plusieurs reprises.

Hulkenberg s’alignera aux côtés de Kevin Magnussen, le Danois qui a rejoint Haas au début de la saison en cours après le départ de la recrue russe Nikita Mazepin peu après que Moscou ait lancé sa campagne militaire en Ukraine.

Schumacher n’a pas pu cacher sa déception à l’annonce de sa sortie, jurant de rebondir dans un message posté sur Instagram.

“Ce sera ma dernière course avec Haas,” a écrit Schumacher avant le Grand Prix d’Abu Dhabi de fin de saison ce week-end.

“Je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler notre contrat.”

Le pilote allemand a remercié Haas et Ferrari – où il fait partie de l’académie depuis 2019 – avant de signaler son intention de revenir sur la grille.

“C’était parfois cahoteux, mais je me suis régulièrement amélioré, j’ai beaucoup appris et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en Formule 1.

« Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que vous rendre plus fort.

“Mon feu brûle pour la Formule 1 et je me battrai dur pour revenir sur la grille de départ”, a ajouté Schumacher, signant avec le message “PTW” – sens “Prouvez-leur qu’ils ont tort.”

Schumacher a partagé sa déception avec ses 3,2 millions de followers sur Instagram.

©Instagram



Cependant, l’avenir de Schumacher sera incertain, les dix équipes de F1 confirmant leurs alignements prévus pour la saison 2023 – bien qu’il puisse encore gagner une place de réserve dans une équipe.

Schumacher a rejoint Haas avant la saison 2021 en tant que champion de F2, mais a lutté aux côtés de Mazepin lors de leurs premières campagnes parmi l’élite de la course automobile, aucun des deux hommes n’enregistrant de point.

Schumacher a changé cela cette saison en marquant en deux courses – le mettant sur 12 points au total – mais cela le place toujours derrière le total de 25 points de son coéquipier Magnussen.

Schumacher a également été impliqué dans une série d’accidents coûteux avec Haas, qui auraient été un facteur dans l’équipe et son propriétaire, Gene Haas, ayant choisi de ne pas renouveler son contrat.

Le magnat américain de la course Haas a déclaré en octobre que Schumacher “a beaucoup de potentiel, mais vous savez qu’il coûte une fortune et il a détruit beaucoup de voitures qui nous ont coûté beaucoup d’argent que nous n’avons tout simplement pas.”

“Quand tu es à l’arrière [of the grid] et vous cassez des voitures, c’est très difficile », a ajouté Haas.